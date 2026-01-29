塩野瑛久、“彼女”との2ショットに反響「うらやましい」「ふたりともかわいい」
俳優の志田未来が主演を務めるTBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSが28日に更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真】「うらやましい」「ふたりともかわいい」“デート”ショットが公開された塩野瑛久＆大友花恋
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
SNSの投稿では、「デート中のふたりを激写…#塩野瑛久 #大友花恋」のコメントとともに、未来の元恋人で“まーくん”候補の一人である吉沢将生を演じる塩野瑛久と、将生の“今カノ”でタレント兼モデルの白鳥萌を演じる大友花恋の2ショットが、インスタグラムとXでそれぞれ別カットで披露された。
コメント欄では「ふたりともかわいい!!!!」「映画デートうらやましいです」「塩野さんいつも飛び抜けてなんかかっこ良いよ」「こんなしっかりデートしてるのに自分がまーくんだって自信持って言い出すヨッシーの今後が気になる！笑」などの声が寄せられている。
