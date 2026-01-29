バスケットボールＢ１リーグの京都ハンナリーズは、第２１節・島根スサノオマジック戦（１月３１日、２月１日・京都市体育館）でサードユニホームを初披露する。クラブが、京都のシンボルである南座と、力強く縁起の良い書体「勘亭流（かんていりゅう）」を扱う書家・川端耕司氏（雅号は清波、４１）との合同プロジェクトで作成した新ユニホーム。南座の内装をイメージした赤が基調で、チーム名が「勘亭流」で刻まれている。“京都コラボ”で生まれたサードユニホームを着て、選手たちがホームゲームで躍動する。

■「南座」の内装イメージ

京都ハンナリーズに赤い“勝負服”が誕生した。昨年１１月の撮影会で、いち早く着用した選手たちにも好評だった。ファーストの花浅葱（はなあさぎ＝鮮やかな青緑色）や、セカンドの白とは対照的に、赤をベースとしたサードユニホーム。アクセントで金色も施され、南座の内装を連想させる。ＰＧ（ポイントガード）の渋田怜音（２７）は「デザインが特徴的で京都らしい。（２３年に）京都移籍後、ずっとユニホームがかっこいいと思っていたが、今回も良いデザイン。このユニホームの力を借りて頑張りたい」と意気込んだ。

ＳＦ（スモールフォワード）のホール百音アレックス（２６）は「赤にびっくりした。これまでと全く違う色を選んだのも意図があって、いいと思う。デザインもゴールドが入っていてかっこいい。赤なので熱い試合をしたい」と、新ユニホームに触発された様子だ。さらに百音は「この文字も好き。歴史がある京都の魅力を感じる」と、「勘亭流」をすっかりお気に入り。ユニホームに「勘亭流」が使われたのは、２８年の新アリーナ竣工を見据え、さらなるファン拡大、集客アップを願うクラブの思いが込められている。

■書家・川端氏は元バスケ部

梶本樹クリエイティブディレクターが新ユニホーム誕生の経緯を明かす。「（勘亭流から発展した）まねき文字は大入りになるようにと、太くて文字間が狭い（＝空席が少ない状態、満員を願う）。ハンナリーズも同じだと思った」とオファー。引き受けた書家の川端氏と、同氏が「吉例顔見世興行」でまねき看板を揮毫（きごう）する南座との“３者コラボ”が決まった。「歌舞伎に興味のある方がハンナリーズを知って頂けたらうれしい」と梶本氏。南座の宣伝担当・田中春佳さんも「歌舞伎をもっとたくさんの方に見て頂きたいので、南座を知るきっかけになれば」と歓迎した。

スポーツと伝統文化による今回の“京都コラボ”のキーマン・川端氏は、偶然にも高校時代はバスケットボール部所属。「私自身がかつて体験した躍動感や４０分間走り続ける勢い、試合の世界観を表現するように意識した」。数か月間、試行錯誤したという。「私は手書きの書家。フォントみたいなカッチリしたものを単純に並べるだけでは、勢いが出ない。川や水の流れのような勢いのある文字を採用し、文字でありながら勢いを表すデザインにした。出来上がって感動した」とバスケットとの運命的な“再会”で仕事を果たした。

チームは現在、リーグ下位で苦戦するが、新ユニホームを巻き返しの起爆剤にする。共同主将の一人、ＳＧ（シューティングガード）の前田悟（２８）は「僕はずっと赤を着てきて、赤は好きな色」と古巣の富山や川崎でも同系色だっただけに、驚きはない。「このサードユニホームで全勝したい」ときっぱり。３１日からの島根２連戦のほか、３月１１日の長崎戦、４月８日の名古屋Ｄ戦（いずれも京都市体育館）で着用予定だ。「京都色」豊かな新ユニホームで、ハンナリーズが上昇気流に乗る。（田村 龍一）

◆京都ハンナリーズ（ＫＹＯＴＯ ＨＡＮＮＡＲＹＺ） ２００８年７月創設。クラブ名は京ことば「はんなり」（華やかで上品さと気品も兼ね備えているさま）から命名された。チームカラーは花浅葱色。ホームタウンは京都府下２６市町村。ホームアリーナは京都市体育館。ｂｊリーグ時代に琉球を日本一に２度導いた伊佐勉ヘッドコーチ（５６）が今季から指揮をとる。

■スサノオマジックのオフィシャルチア登場

〇…安藤不動産スペシャルイベントとして行われる３１日からの京都―島根の２連戦では、対戦するスサノオマジックのオフィシャルチアパフォーマンスグループ「アクア☆マジック」が京都に登場する。ハンナリーズのオフィシャルチアダンサー「はんなりん」との夢のコラボパフォーマンスをお楽しみに。