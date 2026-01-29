飯島直子、多忙な日の“ダイナミック”な朝食ショットに共感の声「私もよくやる〜」「それもまた美味しいですよね」「そうゆう飾らないとこが良いですね」
俳優・タレントの飯島直子（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。多忙な日の朝の“飾らない”食卓ショットを披露し、共感やねぎらいの声を集めている。
【写真】「私もよくやる〜」「それもまた美味しいですよね」飯島直子が公開した“飾らない”食卓ショット
飯島は「こんにちは」「ここ数日はとても冷えるね みんな元気ですか わたひは元気です」（原文ママ）などと、いつもの調子であいさつ。
続けて、「なんやかんやと連日、とおくまで出勤しているため朝時間なく ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」と忙しい日が続いていることを明かすとともに、テーブルに皿とフライパンが配膳されたダイナミックな“朝食ショット”を披露した。
写真は「食後の写真にしてみました」とちゃめっ気たっぷり。食べたものは「キャベツに卵、チーズ、とり肉 食パン」で、「栄養だけはバッチリですね」と話していた。
コメント欄には「フライパン飯私もよくやる〜」「フライパンから食べるとあったかくてそれもまた美味しいですよね」「直子さんのそうゆう飾らないとこが良いですね」「忙しそうですね でもしっかりご飯は食べる直ちゃんエライ！」「ちゃんと作って偉いですね」「いつも栄養満点 美と健康が作られる秘訣ですね」「くれぐれも体調に気をつけて栄養つけて頑張ってね」など、さまざまな声が寄せられている。
