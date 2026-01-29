¡Ö36Ç¯¤Ö¤ê¡×ÅÄÃæÈþº´»Ò¡¢CHA-CHA¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥´¥¤!!¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÈþº´»Ò¡Ê66¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖCHACHA¤È»ä¤È¡£36Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCHA-CHA¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×ÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È36Ç¯¤Ö¤ê¡ÉCHA-CHA¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¡¢ÌÚÌîÀµ¿Í¡Ê57¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÏËÍø¡Ê55¡Ë¡¢À¾ÈøÂóÈþ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¡¢¾¾¸¶ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÉ¬»à¤ÇÁ°¸þ¤¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ªÁÇ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¥×¥í¤Ê¤Î¤«¡©1ÈÖ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¾¾¤Á¤ã¤ó¡ª¥Ó¥Ó¥ê¤À¤±¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬¤ì¤ÐÌ¥¤»¤ë¡¢À¾Èø¤¯¤ó¡ª¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æî²¿Ê¤¹¤ëÄ¶ÅØÎÏ²È¡¢ÌÚÌî¤¯¤ó¡ª¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿½ã¿è¤Ç¥·¥ã¥¤²á¤®¤ë¥Î¥Ö¤Á¤ã¤ó ¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥Î¥Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¾¯¤·¤À¤±¤ÉÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤¿¤Í¡×¤È°¦¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¤Ë´¶¼Õ¤À¡¼¡¼¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯»ä¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¡£ºòÆü¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¼ê»æ¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ª¤¦¡ª¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ«¤Î´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#CHACHA #¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤§¡Á ²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¡¢¥¹¥´¥¤!!¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×ÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È36Ç¯¤Ö¤ê¡ÉCHA-CHA¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¡¢ÌÚÌîÀµ¿Í¡Ê57¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÏËÍø¡Ê55¡Ë¡¢À¾ÈøÂóÈþ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¡¢¾¾¸¶ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Á¥ã¤Ë´¶¼Õ¤À¡¼¡¼¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯»ä¤¬¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¡£ºòÆü¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¼ê»æ¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤ª¤¦¡ª¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ«¤Î´Ö¤Î¸òÎ®¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#CHACHA #¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤§¡Á ²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¡¢¥¹¥´¥¤!!¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£