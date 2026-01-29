今回は、暴言ばかり吐くモラハラ夫に、言葉を失ったエピソードを紹介します。

鬼嫁呼ばわりする夫に…

「自分勝手で暴言ばかり吐く夫に、イライラする毎日です。それに夫は、約束しても守らないこともよくあり……。

この前も、夫は子供と動物園に行く約束をしていたのに、当日になって『今日ゴルフに行くから』と言って、消え去ってしまいました……。子供は大泣きしていて、本当に可哀想でしたね。

そんなある日、夫は私の許可もなく、会社の後輩を家に連れてきて、飲み会を始めたんです。で、後輩に『ウチの嫁、マジで鬼嫁なんだよね〜騙されたわ』と私の悪口を言っているのが聞こえ、頭にきました。

その翌日、そのことで夫に文句を言うと、夫は『だってお前、どう見ても鬼だろ？』『自分の顔を見てみろよ？』と言い、鏡を突きつけてきたんです。本当に許せません。何かやり返したいです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ この女性の夫は、職場でも「俺の嫁は鬼嫁だ」と言いふらしているそうです。自分のことを棚に上げてよく言うな、と思ってしまいますよね。何かやり返したくなる気持ちもよく分かります。

