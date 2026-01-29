UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 マンチェスター・シティーとガラタサライの試合が、1月29日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、オマル・マルムーシュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、レロイ・サネ（MF）、イルカイ・ギュンドアン（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。マンチェスター・シティーのジェレミ・ドク（FW）のアシストからアーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに29分マンチェスター・シティーが追加点。ジェレミ・ドク（FW）のアシストからラヤン・シェルキ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが2-0で勝利した。

なお、ガラタサライは19分にマリオ・レミナ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:10:38 更新