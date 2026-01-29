UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アヤックスとオリンピアコスの試合が、1月29日05:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、オスカル・グロフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオリンピアコスはアユブ・カアビ（FW）、ジェルソン・マルティンス（FW）、メヘディ・タレミ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分、オリンピアコスが選手交代を行う。ロレンツォ・ピロラ（DF）に代わりジュリアン・ビアンコン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

52分に試合が動く。オリンピアコスのメヘディ・タレミ（FW）のアシストからジェルソン・マルティンス（FW）がゴールを決めてオリンピアコスが先制。

しかし、69分アヤックスが同点に追いつく。カスパー・ドルベリ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

70分、アヤックスは同時に2人を交代。ダフィ・クラーセン（MF）、ショーン・ステュア（MF）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、オリバー・エドバールセン（FW）がピッチに入る。

72分、オリンピアコスは同時に2人を交代。クリストス・ムザキティス（MF）、アユブ・カアビ（FW）に代わりロレンソ・シピオニ（MF）、チキーニョ（MF）がピッチに入る。

79分オリンピアコスが逆転。チキーニョ（MF）のアシストからサンティアゴ・ヘッツェ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。オリンピアコスが1-2で勝利した。

なお、オリンピアコスは45+1分にコスチーニャ（DF）、49分にサンティアゴ・ヘッツェ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:11:15 更新