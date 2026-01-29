UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 パフォスとスラビア・プラハの試合が、1月29日05:00にアルファメガ・スタジアムにて行われた。

パフォスはブラド・ドラゴミル（MF）、アンデルソン（FW）、ジャジャー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスラビア・プラハはルカシュ・プロボド（MF）、エリク・プレコフ（FW）、ムハメドチャム・サラスビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）はベンチからのスタートとなった。

17分に試合が動く。パフォスのブラド・ドラゴミル（MF）がゴールを決めてパフォスが先制。

しかし、44分スラビア・プラハが同点に追いつく。ダビド・ドゥデーラ（DF）のアシストからステファン・チャロウペック（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

スラビア・プラハは後半の頭から選手交代。ステファン・チャロウペック（DF）からユスパ・サンヤン（MF）に交代した。

53分パフォスが逆転。ブルーノ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

55分、スラビア・プラハは同時に2人を交代。ヨウソファ・ムボジ（DF）、エリク・プレコフ（FW）に代わりヤン・ボジル（DF）、トマーシュ・ホリー（FW）がピッチに入る。

59分にスラビア・プラハのヤン・ボジル（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

60分、スラビア・プラハが選手交代を行う。イゴー・オグブ（DF）から橋岡 大樹（DF）に交代した。

76分、スラビア・プラハが選手交代を行う。ムハメドチャム・サラスビッチ（MF）からバシル・クシェイ（FW）に交代した。

77分、パフォスが選手交代を行う。ジャジャー（FW）からモンス・バスアミナ（FW）に交代した。

84分パフォスに貴重な追加点が入る。ミスラブ・オルシッチ（FW）のアシストからアンデルソン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

85分、パフォスが選手交代を行う。ドミンゴス・クイナ（MF）からケン・セマ（FW）に交代した。

その直後の87分パフォスが追加点。コスタス・ピレアス（DF）のアシストからミスラブ・オルシッチ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もパフォスの選手交代が行われたがそのまま試合終了。パフォスが4-1で勝利した。

なお、スラビア・プラハに所属する橋岡 大樹（DF）は60分から交代で出場した。

2026-01-29 07:20:32 更新