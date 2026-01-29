UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 ベンフィカとレアル・マドリードの試合が、1月29日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。

ベンフィカはバンゲリス・パブリディス（FW）、アンドレアス・シェルデルップ（FW）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。レアル・マドリードのラウル・アセンシオ（DF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がヘディングシュートを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、36分ベンフィカが同点に追いつく。バンゲリス・パブリディス（FW）のアシストからアンドレアス・シェルデルップ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+5分ベンフィカが逆転。バンゲリス・パブリディス（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とベンフィカがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分ベンフィカが追加点。バンゲリス・パブリディス（FW）のアシストからアンドレアス・シェルデルップ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

55分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。フランコ・マスタントゥオノ（MF）、オルリアン・チュアメニ（MF）に代わりロドリゴ（FW）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）がピッチに入る。

58分、レアル・マドリードのアルダ・ギュレル（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

78分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ディーン・ハイセン（DF）からダビド・アラバ（DF）に交代した。

79分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。アルバロ・カレーラス（DF）、アルダ・ギュレル（MF）に代わりCestero Jorge（MF）、ディエゴ・アグアード（DF）がピッチに入る。

83分、ベンフィカが選手交代を行う。ヘオルヒー・スダコフ（MF）からエンツォ・バレネケア（MF）に交代した。

87分、ベンフィカが選手交代を行う。ジャンルカ・プレスティアーニ（FW）からジョアン・レゴ（FW）に交代した。

90+2分にレアル・マドリードのラウル・アセンシオ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

90+3分、ベンフィカは同時に2人を交代。アンドレアス・シェルデルップ（FW）、バンゲリス・パブリディス（FW）に代わりアントニオ（DF）、フラニョ・イバノビッチ（MF）がピッチに入る。

90+7分にレアル・マドリードのロドリゴ（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その直後の90+8分ベンフィカに貴重な追加点が入る。フレデリク・アウルスネス（MF）のアシストからアナトリー・トルビン（GK）がヘディングシュートを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ベンフィカが4-2で勝利した。

なお、ベンフィカは11分にレアンドロ・バレイロ（MF）、85分にサミュエル・ダール（MF）に、またレアル・マドリードは3分にオルリアン・チュアメニ（MF）、62分にディーン・ハイセン（DF）、67分にアルバロ・カレーラス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:30:19 更新