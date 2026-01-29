シリーズ別でiPhone 17が強い！ スマホ人気ランキングTOP10 2026/1/29
「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、スマートフォンシリーズ別（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 iPhone 17 Pro（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 AQUOS wish5（シャープ）
9位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
