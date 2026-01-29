　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の5万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56619.44円　　ボリンジャーバンド3σ
55211.36円　　ボリンジャーバンド2σ
53803.28円　　ボリンジャーバンド1σ
53720.00円　　29日夜間取引終値
53466.00円　　5日移動平均
53358.71円　　28日日経平均株価現物終値
53000.00円　　一目均衡表・転換線
52395.20円　　25日移動平均
51855.00円　　一目均衡表・基準線
50987.12円　　ボリンジャーバンド-1σ
50674.27円　　75日移動平均
49825.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49579.04円　　ボリンジャーバンド2σ
48940.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48170.96円　　ボリンジャーバンド3σ
43924.15円　　200日移動平均


株探ニュース