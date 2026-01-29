日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の5万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56619.44円 ボリンジャーバンド3σ
55211.36円 ボリンジャーバンド2σ
53803.28円 ボリンジャーバンド1σ
53720.00円 29日夜間取引終値
53466.00円 5日移動平均
53358.71円 28日日経平均株価現物終値
53000.00円 一目均衡表・転換線
52395.20円 25日移動平均
51855.00円 一目均衡表・基準線
50987.12円 ボリンジャーバンド-1σ
50674.27円 75日移動平均
49825.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49579.04円 ボリンジャーバンド2σ
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48170.96円 ボリンジャーバンド3σ
43924.15円 200日移動平均
株探ニュース
56619.44円 ボリンジャーバンド3σ
55211.36円 ボリンジャーバンド2σ
53803.28円 ボリンジャーバンド1σ
53720.00円 29日夜間取引終値
53466.00円 5日移動平均
53358.71円 28日日経平均株価現物終値
53000.00円 一目均衡表・転換線
52395.20円 25日移動平均
51855.00円 一目均衡表・基準線
50987.12円 ボリンジャーバンド-1σ
50674.27円 75日移動平均
49825.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49579.04円 ボリンジャーバンド2σ
48940.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48170.96円 ボリンジャーバンド3σ
43924.15円 200日移動平均
株探ニュース