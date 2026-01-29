　29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15ポイント安の3521.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3802.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3713.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3624.21ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3578.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3560.80ポイント　　5日移動平均
3535.49ポイント　　28日TOPIX現物終値
3535.32ポイント　　25日移動平均
3525.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3521.50ポイント　　29日夜間取引終値
3446.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3387.39ポイント　　75日移動平均
3366.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3357.53ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3268.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3062.96ポイント　　200日移動平均


