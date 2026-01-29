　29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の683ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

776.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
751.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
726.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
721.24ポイント　　200日移動平均
710.80ポイント　　5日移動平均
709.00ポイント　　一目均衡表・転換線
704.52ポイント　　28日東証グロース市場250指数現物終値
701.28ポイント　　25日移動平均
699.40ポイント　　75日移動平均
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
686.00ポイント　　一目均衡表・基準線
683.00ポイント　　29日夜間取引終値
676.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
651.05ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
625.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース