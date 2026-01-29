グロース先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の683ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
776.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
751.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
726.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
721.24ポイント 200日移動平均
710.80ポイント 5日移動平均
709.00ポイント 一目均衡表・転換線
704.52ポイント 28日東証グロース市場250指数現物終値
701.28ポイント 25日移動平均
699.40ポイント 75日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
686.00ポイント 一目均衡表・基準線
683.00ポイント 29日夜間取引終値
676.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
651.05ポイント ボリンジャーバンド2σ
625.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
