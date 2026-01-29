アップルは通信範囲が広がり、見つけやすさが向上した新しい「AirTag」を発表しました。

新しいAirTagは第2世代の「超広帯域チップ」を搭載。「正確な場所を見つける」機能では、前世代よりも最大50パーセント遠い位置から持ち物を探せます。また、アップグレードしたBluetoothチップにより、持ち物が見つかる範囲が拡大しました。

さらに、このAirTagでは「Apple Watch Series 9」以降、または「Apple Watch Ultra 2」以降で「正確な場所を見つける」機能が使用可能。スピーカーの音量が50パーセント大きくなり、これまでより最大2倍離れた場所からAirTagの音を聞き取ることができます。

AirTagがペアリングされているiPhoneの範囲から外れると、「探す」のクラウドソースネットワークにより、おおよその位置を知ることができます。また、航空会社などの信頼できる他社と一時的に位置情報を共有することも可能です。

AirTagは1個入りが4980円（税込）、4個入りが1万6980円（税込）で販売されます。

大切な持ち物をなくす前に新しいAirTagをぶら下げておくのはいかがでしょうか？

Source: アップル

見つからないほうがおかしい…AirTagがパワーアップ！