年齢を重ねた俳優たちにしか出せない複雑な心境表現 『ラムネモンキー』からひも解く「体罰教師」の背景と実態
●江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景が…
反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演で、“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生を描いた「1988青春回収ヒューマンコメディ」のフジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FODで配信／FODで次話先行配信)の第3話が、28日に放送された。
今回は、体罰教師のその後が描かれたが、80年代の学校現場における体罰の実態はどのようなものだったのか。その背景と物語からひも解いていく。
(左から)津田健次郎、大森南朋、反町隆史 (C)フジテレビ
○【第3話あらすじ】震える手に自ら叩かれにいく…
吉井雄太(反町)、藤巻肇(大森)、菊原紀介(津田)の3人は、中学時代の同級生・大葉灯里(泉有乃)から重要な証言を得る。中学生の頃、帰宅中に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くとマチルダこと宮下未散(木竜麻生)がうずくまっていた。マチルダの近くにいた男は灯里に気づき、足早に立ち去っていったという。3人は鶴見巡査(濱尾ノリタカ)にその話を伝えるが、巡査は困惑するばかり。
一方、映画監督の肇は仕事がなく、借金を抱えていた。かつてのツテを頼ろうとするが全く相手にされず…。流行要素を盛り込んだ企画書でなんとか仕事につなげようと必死だ。
西野白馬(福本莉子)が働くカフェで、3人は映画を撮った経緯を思い出す。ビデオカメラを手に入れた肇は映画部を作り、カンフー映画『ドランクモンキー酔拳』の脚本を書いたのだった。脚本を読んだ雄太も紀介も気が進まないが、顧問のマチルダは映画を作ることと、お互いを役名である「ユン」「チェン」「キンポー」と呼び合うことを指示する。その日から、3人はカンフー映画に打ち込んでいく。
ある日のこと。肇はとある家の庭先にあったチェーンソーから体育教師・江藤(須田邦裕)の恐ろしい記憶を思い出す。規律を重んじ、体罰も辞さない江藤は「ジェイソン」と呼ばれており、とりわけ口が達者な肇を目の敵にしていた。その江藤がマチルダをチェーンソーで殺した光景が、肇の脳裏に蘇った…。
だが、その江藤の言葉「学校というのはお前ら凡人が自分を天才だと思わせないようにある」に、すっかり人生につまずいた肇は「正しかったのかもしれない」とひとりごちる。これを聞いていた「ガンダーラ喫茶」の店員・白馬は、3人の元クラスメートの石井洋子(島崎和歌子)から聞いたであろう、江藤の娘の電話番号と、江藤が体罰で解雇された記事を3人に見せる。
その電話を頼りに、江藤が入院している病院へ向かう3人。江藤は死の淵をさまよっており、当時のジェイソンのように怖い面影はなかった。だが3人を見るなり「言った通り、ろくな大人にならなかったな」とか細い声で叱る。肇は反発するが、江藤が再び手を上げて体罰をしようとする光景に、心が動き、その震える手に自ら叩かれにいく。雄太と紀介も続き、「喝」を入れられたような、複雑な想いに胸を震わせる。
その数日後、江藤は死亡。娘からは「最後に父を先生に戻してくれてありがとうございます」という言葉と、実は当時、マチルダにつきまとっていた男がいたという情報を得る。
○複雑な事情がつまった感動を形にできる3人
今回は、ついに今作の奇妙なタイトル『ラムネモンキー』のタイトル回収が行われた。中学時代の3人が作りたかった映画は『ドランクモンキー酔拳』。そのカンフーの練習を公演でしていた雄太だが、「近所で中学生がお酒を飲んでいる」という通報が入り、江藤にこっぴどく叱られる。
そこで出た別の案が、お酒に酔って闘う「酔拳」ではなく、ラムネでパワーアップする「酔拳」。ゆえに、「ドランク」モンキーではなく、「ラムネ」モンキーとなったのだ。古沢氏を取材すると、「おいおい、タイトルの意味が分かります」と語り、こちらが「例えば、“ラムネ”は80年代などの青春を表し、そこで中学生という、わちゃわちゃした中二病たっぷりのお猿さんだった頃という意味で“モンキー”という印象もありました」と聞いてみると、「それでも、いいかもしれませんね」と意味深な笑顔。まだまだ、完全なるタイトル回収ではない可能性がある。
それと第3話は、トリプル主演が反町、大森、津田という年齢と経験を重ねた演技派俳優たちだったことで、本作を底上げしているとも言える。
病院で、江藤に「ろくな大人にならなかった」と叱られる3人は、それぞれ人生に行き詰まっている。せっかく会いに行ったのに、久しぶりなのに、喜んでくれると思ったのに、当時を謝りたいと思ったのに、中学時代当時と変わらず、モラハラじみた言葉を吐かれる。
だがその姿は、中学時代に感じていたよりも小さく見え、さらに病で弱りきり、あれから長い時間が過ぎ去ったという実感とともに、自らの人生をそれぞれ回顧。相当に様々な感情が入り混じったシーンであったにもかかわらず、3人それぞれの心情を見事に表現していた。
ゆえに、3人があえて、ほぼ動かなくなった江藤の手に、自ら叩かれに顔を寄せていく場面での表情、仕草、それだけではなく、醸し出される哀愁や、切なさが伝わり、筆者はそのシーンに涙すらした。…ただの感動ではない。なぜなら江藤の言葉には棘(とげ)がある。無茶苦茶である。現代人としてはあり得ない。その理不尽さで気分を害しながらも、この胸に去来した複雑な感情は何だろう──。
これは、それぞれ自身の人生を積み上げてきた、反町、大森、津田だからこそ出せた感情であったろう。古沢氏による、このシンプルではない複雑な事情がつまった感動を形にできる俳優は、そう多くはいないのではないだろうか。
●ある意味必要になってしまった体罰教師
(C)フジテレビ
その感動の原点の一つとなったのが、「体罰教師」だ。思えば、筆者(※1972年生まれ)の学生時代も、教師からの体罰は当たり前だった。どれぐらい深刻だったかといえば、80年代に「お礼参り」という言葉が流行ったほど…といえば思い出す年代の方もいるのではないだろうか。
この「お礼参り」とは、いわゆる「仕返し」。体罰に抵抗しようにも、内申をはじめ、停学、退学などをちらつかせながら学生時代を過ごした生徒が、「卒業式」という「教師と生徒の関係」が消えるセレモニーの後、体罰教師に、仕返しの暴力を行う行為である。そしてこれも社会問題となっていた。
ではなぜ、体罰教師が生まれたのだろう。これには多くの理由があるが、その一つに、70年代後半から80年代初頭に全国的に問題となった「校内暴力」の文脈がある。義務教育では、軍事教育の影響を色濃く受けた「管理教育」が行われていた。この行き過ぎた学校側からの「管理」に、耐えられなかった当時の中学生たちが、反旗を翻したのだ。「ガキ大将」ではない…いわゆる「不良」の誕生である。
この流れは、当時のエンタメからも見て取れる。1980年、ドラマ『3年B組金八先生』(TBS)では、そうした不良たちを「腐ったミカン」と表現したことが話題になった。そして1982年、実話をもとにした俳優の穂積隆信による体験記『積木くずし〜親と子の200日戦争〜』が出版、空前のブームに。ある日、突然不良少女となった娘と親の葛藤を描いた作品で、翌1983年にはドラマ・映画化。「腐ったミカン」も「積木くずし」も流行語になるほどだった。
1984年にも実話をもとにしたドラマ『スクール☆ウォーズ』(TBS)が放送。さらには、尾崎豊の名曲「卒業」、コミックでも『ビー・バップ・ハイスクール』などが大ヒットした。
これらの背景もあり、「生活指導」としての、体罰教師の存在は、ある意味必要になってしまった。過激化する「校内暴力」を「暴力」で抑え込む、学校側の措置だ。一種の、なくてはならない「悪」。そして「悪」ゆえに、教師が生徒に刺殺されるといった事件が起こるなどますます過激化していった。いわゆる「教育暗黒期」である。
しかし、バブル期に入ると「不良」のオワコン化が進む。過激な「校内暴力」は次第に影を潜めていった。その結果、「管理教育」と「体罰教師」だけが取り残され、この物語の舞台である1988年には、映画『ぼくらの七日間戦争』という「管理教育問題」がテーマのエンタメ作品が作られたりもした。
これが加速し、現代──「体罰教師」は、ほぼ絶滅した。
○「本気で怒ってくれる大人がいなくなった」時代に
では今、学校は平和になったのか。そうではない。「いじめ」がさらに問題視されるようになった。しかも子どもの命を奪いかねないような「いじめ」。そして昨今、SNSで多くの「いじめ」動画が流出し、問題となっている。教師は怖くて叱れない。つまり、「体罰教師」は悪の象徴のように語られるが、今は「本気で怒ってくれる大人がいなくなった」時代にもなってしまった。
決して「体罰」を擁護しているわけではない。「体罰」には明確に反対の立場だ。ただ古沢良太風に問題を一元化しない言い方をすれば、「体罰」を含め、単に腹が立って「怒る」と、その子のことを考えて「叱る」の境が曖昧にされた議論がなされているように感じる。
古沢氏自身、「叱ってくれる人がいなくなり、同時に失敗しても笑ってすましてもらえていたのが、今は一つの失敗で終わることもある」とも取材で語っている。つまり、「怖い叱ってくれる大人」がいれば、その失敗は起こらない可能性もあった、という事例も今は多くあるのではないだろうか。
体験談で申し訳ないが、筆者の中学時代にもいわゆる、不良も恐れる怖い「体罰教師」がいた。その教師が、「体罰」が問題視された90年代に入って語った言葉が、今も筆者の心から離れない。その教師はこう言ったのだ。寂しそうに。そして切なく。「もう、生徒のことを真剣に考えるのはやめることにした」と──。
そんな複雑な問題・心理を作り出した古沢氏の脚本もさることながら、これらを体現した俳優陣たちもすごい。そして我々は、あのシーンから問題提起することもできる。果たしてすべてを、善悪の二元論で語っていいのか。理想主義だけでいいのか。清濁のバランスはどのように取ればいいのか。それぞれの心で、感性で、経験で、今一度考えるのもいいかもしれない。
|M@(C)フジテレビ|
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
