【本日誕生日】「平野紫耀の出演作」人気ランキング 第1位はダークヒーロー演じた主演作！
本日29日は平野紫耀の29歳の誕生日。アイドルグループKing ＆ Princeメンバーとして人気をはせ、現在はNumber_iのメンバーとして活躍中だ。クランクイン！では今回、そんな平野がこれまで出演してきたドラマ・映画に関する人気アンケートを実施した。第1位には、2022年10月期に放送され平野が主演したドラマ『クロサギ』（TBS系）が輝いた。
【写真】平野紫耀が演じた“クロサギ”黒崎高志郎
今回の結果は、クランクイン！が2026年1月23日〜27日までの5日間で「あなたが好きな『平野紫耀の出演作品』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3作品まで。73名から回答があった。
『クロサギ』は、詐欺によって家族を失った主人公・黒崎高志郎（平野）が「詐欺師をだます詐欺師＝クロサギ」となって、本当の「敵」を探し出し打倒していく物語。原作は黒丸・夏原武による漫画『クロサギ』シリーズ。今作は、2013年に全42巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば“『クロサギ』完全版”として新たにドラマ化。2022年の現代を舞台に、今の日本でリアルに起こっている詐欺に「クロサギ」が喰らいつく。
回答者からは「紫耀くんの哀愁漂う演技が最高！」「色んな意味を含めてあの時の平野紫耀にしか演じられない黒崎の魅力がすごい」「毎話色んな役になりきっていて、どれも演技が素晴らしかったから」といった声のほか、「続編があるならば絶対に見たい」といった続編を熱望する声も多数寄せられた。
【写真】平野紫耀が演じた“クロサギ”黒崎高志郎
今回の結果は、クランクイン！が2026年1月23日〜27日までの5日間で「あなたが好きな『平野紫耀の出演作品』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大3作品まで。73名から回答があった。
回答者からは「紫耀くんの哀愁漂う演技が最高！」「色んな意味を含めてあの時の平野紫耀にしか演じられない黒崎の魅力がすごい」「毎話色んな役になりきっていて、どれも演技が素晴らしかったから」といった声のほか、「続編があるならば絶対に見たい」といった続編を熱望する声も多数寄せられた。