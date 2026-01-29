長濱ねる、『おコメの女』で新境地 経験を重ね「見てる方の想像を超えられる俳優に」
さまざまな作品で印象的な役どころを演じ、俳優として着実にステップアップを続ける長濱ねる。デビュー10周年を迎えた2025年は新たな環境に身を置き、さらなるチャレンジに意欲を見せている。そんな彼女が、松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）で、基本ローテンションながら歯に衣着せぬ物言いの国税調査官・俵優香を好演中だ。新境地に挑む長濱に、本作へ込める思いや松嶋菜々子との共演エピソードを聞いた。
◆これまでにない役どころに憧れと共感
――東京国税局の国税調査官が悪徳脱税者を成敗していく、勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマである本作。台本を読まれた感想はいかがでしたか？
長濱：東京国税局・資料調査課（通称・コメ）の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称・ザッコク）が舞台になっているのですが、私は“コメ”という国税局の部署も知りませんでした。マルサなどのよく聞く部署とは違い、任意の調査を行っている部署があるのだと知れたことが新鮮でした。また、毎話さまざまな問題に立ち向かっていく中で、自分たちの生活に近い身近な問題を取り扱っていくところにも魅力を感じましたし、チャーミングでコミカルなシーンもあり、撮影がとても楽しみでした。
――演じられる俵優香はどんなキャラクターだと感じられましたか？
長濱：優香は、仕事はできるのに出世に興味がなく、自らの力を温存し、省エネで生きているような人間なんです。休みの日に自分の趣味を楽しむことを生き甲斐にして働いていて、そういう自分の好きなことを強く思う姿にとても共感しました。
最初はどんな温度感で演じたらいいのかなと悩んでいたのですが、こういう人ってきっと嘘がないからこそ信頼を得やすいんだろうなという新しい気づきにもなって、優香に憧れも感じています。
これまでは、ちゃきちゃきとしていて笑顔でいるイメージの役どころが多かったので、今回はドライできついことも口にしちゃう優香の姿に注目してもらえるとうれしいです。私自身、口に出して「チっ！」みたいなことはあまりないですけど（笑）、演じていて新鮮で楽しいです。
――優香を演じることで、ご自身の考え方に変化は生まれましたか？
長濱：優香は好きなことに対して熱い一面を持つ一方、会社では省エネで過ごしている。ワークライフバランスに重きを置いてる人の生き方ってどういったものなのかもじっくり考えました。
その優香の“省エネ”には共感するところもあります。私は人と対立したり、自分の意見を通すのが苦手で、誰かと意見がぶつかったら相手に合わせるというような生き方をしてきたんです。それは自分に自信がないというのもあったし、その方が円滑に進むと思っていたのでそうしていたんですが、優香もきっと心のどこかにトラウマというか、きっかけがあって省エネな生き方を選んできたんだろうなと思うんです。そんな優香の姿を通して自分自身を振り返るきっかけになりました。なんで自分の意見を通すことを諦めてしまうようになったんだろうと考えたり、自分自身を振り返る時間を持つことができました。
――優香は心理学に精通した【人心掌握術】のスペシャリストでもありますが、そうしたコミュニケーション能力をほしいと思われたりしますか？
長濱：思います。やっぱり人の心を解かして懐に入っていくというのは、人間関係を構築する上で大切なことだと思うんです。私はいつもそれを人からやってもらってる…、待ちの姿勢をとってしまうことが多いので、人の心を自分からノックしていくような人にはとても憧れますし尊敬します。
◆松嶋菜々子が握ったおにぎりをこっそり持ち帰るも翌日に…
――優香の役作りで気を配られた点を教えてください。
長濱：事務所内での優香と、1人でいる時の優香、それに潜入している時の優香はそれぞれ顔が全然違うので、最初は統一性みたいなものに悩みました。でも人はそれぞれ、その環境その環境で顔は違ってくるだろうし、どれも自分であって、いろいろな顔があっていいのかなと思うようになってからは、演じ分けというのを意識せずに、その時感じた素直な優香でいようと心がけるようになりました。
撮影が始まってからは、監督さんが1つ1つちょっとチャーミングに演出をつけてくださっていて、個性豊かな事務所の皆さんの中で、優香がどういった役割を担えるかを考えながら日々過ごしています。
――優香のチャーミングさがキーポイントですか。
長濱：割とクールで素っ気ない印象なんですが、たまに出るちょっとした一言とかが私的にはとても好きです。
――個性豊かな皆さんがそろわれる撮影現場の雰囲気はいかがですか？
長濱：“ザッコク”という部署は、松嶋菜々子さん演じる正子が自ら集めたメンバーで出来上がった部署なんですが、各々が個人主義であることを理念として召集されているんです。チームだけど、それぞれが違う方向を向いてるというのは、私の中では初めての感覚でした。でもオフの時は本当に皆さんお優しくて、先輩方なので緊張して過ごしていましたが、大地（真央）さんがたくさん話しかけてくださったり、本当に和気あいあい、のんびりとした朗らかな雰囲気で撮影しています。
（高橋）克実さん演じる古町室長に「ウザっ！」とかきついセリフを言うシーンもあるのですが、克実さんに「すみません、こういう言葉吐いちゃって」と話すと、「娘に言われ慣れてるから大丈夫だよ」とフォローしてくださったり、本当に温かい現場に恵まれています。
会社員としてオフィスで働いたことがないので、自分のデスク周りから自分の世界を作っていくのも楽しいですね。
――出演解禁時に「松嶋菜々子さんが出演されている作品をたくさん拝見して育った」とコメントされていました。
長濱：たくさん拝見してきましたが、特に『家政婦のミタ』はとても印象的な役柄でしたし、よく覚えています。今回実際にお芝居をご一緒させていただいて、松嶋さんって本当に声がとっても素敵なんです。松嶋さんの声で正子が話しているのを聞いた時に、自分がかつて観てきたいろんな作品を思い出して、ちょっと舞い上がってしまいました（笑）。
――共演されてみて、新たな一面を発見したところはありますか？
長濱：松嶋さんがおにぎりを握るシーンがあったのですが、そのおにぎりをこっそり持ち帰らせていただきました（笑）。松嶋さんにはバレていないと思っていたんですが、次の日「おにぎり硬くなかったですか？」と聞かれて、「やばい！バレてた！」とすごく恥ずかしくなりました。
大先輩なんですが、とてもお茶目でチャーミングな方で、キュンとする瞬間が日々たくさんあり、すごく癒やされています。「何か盗めるところはないかな」とお芝居を間近で拝見できるありがたい時間を過ごさせていただいています。
◆現在27歳 30代に向けて「見てる方の想像を超えられる俳優に」
――昨年はデビュー10周年を迎えられて、新しい環境でお仕事をスタートされたりと、ターニングポイントになりそうな1年だったかと思いますが、振り返るとどんな1年でしたか？
長濱：やっぱり10年という節目もあって、振り返る時間が普段より長かったです。今までしてもらってきたことや、出会ってきた人、かけてもらった言葉を振り返って、本当にありがたいなと改めて感じましたし、この言葉のおかげでこういうことに気づけたなとか、たくさんの人の導きがあってここまで来られたんだなと感謝があふれる、自分にとっても大事な1年でした。
――さまざまな役どころにチャレンジされてきましたが演技のお仕事の難しさ、面白さはどんなところに感じられますか？
長濱：難しいところは、やっぱり自分の中にない感情に出会うことが多かったりするので、自分がまだ体験したことがない状況を演じる中で、そういった時に人はどういう気持ちになるのだろう。同じシチュエーションでも人によって感情は違うだろうから、この役はこういう状況の時にどう思うんだろう。そうしたことを考えてちゃんと表現として発することに難しさを感じます。
でも、面白いなと思う部分もそこなんですよね。自分の中にないからこそ、共演者の方とのお芝居の中で自分の想像の範疇を超えた感情が生まれたり、その場で生まれた表現に出会ったりした時に、自分の人生を生きているだけではこういうことには気づけなかったなと感じることができて、お芝居って本当に面白いなと思います。
――現在27歳ですが、20代のうちにチャレンジしておきたいことはどんなことでしょうか？
長濱：今はまだ求められていることや、監督の言うことにどれだけ忠実に近づけられるか、どうやったら応えられるか、どうやったらみなさんの力になれるかということを考えていて。でもこれからは、自分だからできる表現や自分の個性をしっかりお芝居にのせていけるようになりたいと思っています。
30代に向けて、見てる方を裏切ると言いますか、想像を超えられる俳優さんになれたらいいなと思っています。30代の方と共演することも多いのですが、皆さん軽やかで、いい意味で手放す部分は手放している印象があります。まだまだ自分の中にはよく見せたいとか、評価されたいとか、そういう気持ちがあるので、それを手放して、お芝居だけにどぶんと浸かれるような30代を過ごせたらいいなって思ってます。
――優香はワークライフバランスを重視したライフスタイルを貫きますが、長濱さんがプライベートで楽しみにしていることはどんなことでしょうか。
長濱：最近は散歩にハマっています。すごく好きなスニーカーを見つけて、それがとても歩きやすくて、その靴を履いて出かけたいなという気持ちになったのがきっかけです。特に目的もなく、都内だと高い建物もたくさんあるので、あそこまで歩こうと決めて気ままにずんずん歩くのが気分転換にもなって楽しいですね。
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：高野広美）
木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送
