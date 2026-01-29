アニメ映画『もし、これから生まれるのなら』、幻想的な予告編＆キービジュアルが解禁 音楽・主題歌は映画『国宝』の原摩利彦＆坂本美雨が担当
オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』に収録される土海明日香監督の短編アニメ『もし、これから生まれるのなら』より、幻想的な旅路を映す予告編と、少女の決意を宿すキービジュアルが解禁。あわせて、音楽と主題歌は映画『国宝』の主題歌を手がけた原摩利彦と坂本美雨が担当することも発表された。
【動画】『もし、これから生まれるのなら』の幻想的な旅路を映した予告
日本映画界を牽引し続ける東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。本プロジェクトは、フォーマットやメディア、これまでの実績を問わず、次代を担うクリエイターが自由に才能を発揮できる場を創出することを目的に、東宝の若手社員により立ち上げられた。
その取り組みのひとつとして誕生したのが、複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』だ。昨年6月、4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し、記念すべき「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』は、2週間限定公開ながら満席が続出。連日の盛況を受け上映延長を実現するなど、才能支援プロジェクト発の試みとしては異例の反響を呼んだ。
その大反響を受け、待望の第2弾『GEMNIBUS vol.2』が、TOHOシネマズ日比谷にて3月6日〜12日の1週間限定公開となる。本作にラインナップされたのは、ロードムービー、SF、ホラー、サスペンス、アニメーションなど、ジャンルも表現手法も異なる6人の新鋭監督による珠玉の傑作選だ。圧倒的な個性と才能がぶつかり合うこの映像体験を、マカロニえんぴつによる主題歌「静かな海」がドラマティックに彩る。次世代クリエイターたちの挑戦が生む、奇跡のアンサンブルを劇場で体感したい。
このたび、オムニバス映画である本作唯一のアニメーション作品『もし、これから生まれるのなら』の最新情報が解禁された。監督を務めるのは、個人制作のショートフィルムが国内外の映画祭などに出品され、YOASOBI「海のまにまに」のMVやポケモンWCS2023アニメPV「キミに会えた！」など数々の話題作を手掛け、その繊細かつダイナミックな映像美で注目を集める土海明日香。本作では、「生」と「死」が隣り合わせにある幻想的な世界を描き出す。
さらに、本作の音楽を担当するのは、前衛的かつ叙情的な響きで舞台・映画音楽を牽引する原摩利彦。作品のテーマの根幹を成す主題歌「Lullaby」を歌い上げるのは坂本美雨だ。映画『国宝』の主題歌「Luminance」（作曲：原摩利彦、作詞：坂本美雨）でも共作した“国宝級”の2人が再びタッグを組み、美しくも残酷な異世界の旅路を、優しく、そして荘厳な音楽で包み込む。
本作の完成に際し、土海監督は「『今、生きていること』のあたたかな手触りを、あらためて感じてほしい。そんな思いを込めてこの映画を作りました」と作品への熱い思いを語った。
主題歌「Lullaby」の作詞・歌を担当した坂本は「生まれたこと自体が爆発的な祝福であり、歓びなんだ、と感じながら歌いました」とコメント。
本作の音楽および主題歌「Lullaby」の作曲を担当した原は「この作品の音楽を作ることを通して、ひとが生まれてくる前の、もしかしたら私たちがただ忘れてしまっただけの世界に少しだけ触れられた気がする」と、本作に寄り添う温かいメッセージを綴っている。
あわせて、本作の世界観を凝縮した予告編が到着した。やわらかな光と幻想的な色彩に包まれた、静謐でどこか切なさを帯びた映像美が印象的な仕上がりとなっている。描かれるのは、母親の胎内を思わせる、美しくも不思議な惑星。そこで目覚めた双子の子どもは、時折現れる不思議なモノたちに導かれ、まだ見ぬ母親に会うための旅に出る。
「ここから先、悲しみがお前らを包むだろう」という言葉が予感させる、美しさの裏に横たわる過酷な現実。それでも「一緒に生きたいから」「きっと大丈夫」と互いの手を強く握りしめ、前へと進む2人。「十月十日（とつきとおか）」を壮大な冒険に例え、現実世界で悲しみを抱える母親と、その元へひたむきに向かおうとする子どもたちの想いが交錯する、切なくも温かい映像体験に期待したい。
また、キービジュアルには、薄暗い世界の中で、差し込む暖かな光に小さな手をかざす主人公の姿が描かれている。「生」を受けることへの恐れを抱く彼女が、光の先に見出したものとは――。『もし、これから生まれるのなら』というタイトルは、不安の中で揺れ動く主人公自身の心の声であり、これから過酷な世界へ踏み出そうとする彼女の静かな決意と希望が込められている。
オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』は、3月6日よりTOHOシネマズ日比谷にて1週間限定公開。
※土海明日香監督、坂本美雨、原摩利彦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■土海明日香（監督・脚本）
これから生まれる命は、何を思い、この世界の何に生きる意味を見出していくのだろうかと、考えることがあります。
生きていれば、なにかを失い、傷ついていく。
それでも、ふとした瞬間に感じる世界の彩りは、今を一緒に生きる人たちと分かち合うことができると信じています。
「今、生きていること」のあたたかな手触りを、あらためて感じてほしい。
そんな思いを込めてこの映画を作りました。
■坂本美雨（主題歌「Lullaby」作詞・歌）
わたしたちはなにも持たずに生まれて、すこしの間ここにとどまって、なにも持たずに消えていく。
その間にどんな功績を残せるか、ではなくて、生まれたこと自体が爆発的な祝福であり、歓びなんだ、と感じながら歌いました。
■原摩利彦（音楽、主題歌「Lullaby」作曲）
時折、息子は自分が生まれる前の話をする。
外国の海辺に住んでいて、望遠鏡でママを見て
「名前は知らないけれど、お腹の中にいくよ」と予告状を出したらしい。
