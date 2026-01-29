ÍÂ¼²Í½ã¡ß¹õÌÚ²Ú¡ßÆîº»ÎÉ¤¬¡È¶â¤ÎÌ©Í¢¡É !?¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù6.19¸ø³«·èÄê¡¢Í½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÍÂ¼²Í½ã¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢Æîº»ÎÉ¤¬½é¶¦±é¤¹¤ëÅ·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤¬¡¢6·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£90ÉÃÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¼çÉØ¤¿¤Á¤¬¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£É×¤Î²£ÎÎ¤È¼Ú¶â¤òÆÍÁ³ÃÎ¤Ã¤¿Æó»ù¤ÎÊì¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÃù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡£ÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë3¿Í¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ú¶â¤ÎÌ©Í¢¡Û¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ª¶â¤È¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¥ê¥Ù¥ó¥¸¥²¡¼¥à¤ò³«»Ï¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬âÁ¤·¤¯¸÷¤ë¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤º£¤òÀ¸¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·ÌîÀé¿Ò¡£±Ç²è¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤ÇÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ò¥ä¥Þ¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤ÎÇ¥¿±¡Ù¡¢±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅ·Ìî´ÆÆÄ¤¬¡¢º£²ó¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¡Ú¶âÌ©Í¢¡Û¤ò¤á¤°¤ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÎ¹Ï©¤ò¡¢ËÜ¾ì¤Î¶õµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£É×¤Î²£ÎÎ¤È²ò¸Û¤òÃÎ¤ê¡¢ÆÍÁ³¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æó»ù¤ÎÊì¡¦ÏÂ²Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢Êì¿ÆÌò½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤àÊì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀ¤Ë¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÈºá¼Ô¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¤¹¤ë¶¦ÈÈ¼Ô2¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÌÚ²Ú¤ÈÆîº»ÎÉ¡£¹õÌÚ¤Ï¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ú¶â600Ëü¤Î¸¦µæ°÷¡¦À¶·Ã¤ò±é¤¸¤ë¡£Æî¤ÏÃù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡¦ËãÍ³¤ò±é¤¸¡¢½é¤ÎÇ¥ÉØÌò¤ËÄ©¤à¡£
¡¡²£ÎÎ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ëÏÂ²Î»Ò¡ÊÍÂ¼¡Ë¤ÎÉ×¡¦¹â»Ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±öÌî±Íµ×¡£±öÌî¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ä¡Ø±³¤¬±³¤Ç±³¤Ï±³¤À¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ¶·Ã¡Ê¹õÌÚ¡Ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢µ±¤«¤·¤¤¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Æ±Î½¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦ÄÇÌ¾Ìò¤Ë¡¢ÀÄÌÚÍ®¡£±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤°¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±öÌî±é¤¸¤ë¹â»Ö¤Î¾å»Ê¡¦ÅÄ¥Î¾åÌò¤Ë¡¢ºØÆ£¹©¡£¡Ø¥Ò¥ä¥Þ¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤ÎÇ¥¿±¡Ù¤Ç¤âÅ·ÌîÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤âÁáÀ¥·Æ¡¢·ª¸¶ñ¥¿Í¤Ê¤É¤ÎºÇ½ÜÇÐÍ¥¤«¤é¡¢¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡¢ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¢Ê÷Â¼¥ê¥¨¡¢º´Ìî»ËÏº¤Ê¤É¤Î±éµ»ÇÉ¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢ËÜºî¤ò¤è¤ê¿¼¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡90ÉÃÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¡Ö²¿¤ò¡©¡×¡ÖÌ©Í¢¡×¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£É×¤Î²£ÎÎ¤È²ò¸Û¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Æó»ù¤ÎÊì¡¢¾©³Ø¶â¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼Ú¶â600Ëü¤òÇØÉé¤Ã¤¿¸¦µæ°÷¡¢¤½¤·¤ÆÃù¶â¥¼¥í¤ÎÌ¤º§¤ÎÇ¥ÉØ¡Ä¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿3¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÈÈºá¤È¤ÏÌµ±ï¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë3¿Í¤¬¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶âÌ©Í¢¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÌ©Í¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ú¶âÌ©Í¢¡Û¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¶â¤È¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ê»Ï¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ç´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶â¤¬¾²¤ËÍî¤Á¤ë²»¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£Ì©Í¢¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡É¤ËÃ¾¤Ó¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¿ÍÀ¸¤òµá¤á¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼ÀÁö¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢µ±¤¯¶â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢3¿Í¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î1Ëç¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¡Öºá¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡¢¡ÚÌ©Í¢¡Û¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½¾õ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ¥ÏÇ¤Î¡Ú¶âÌ©Í¢¡Û¤ÎÎ¹¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÂ¼¤Ï¡ÖÉÔ³Ê¹¥¤Ç·è¤·¤Æ¸Ø¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ç¡£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³§¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î°¦¤ª¤·¤¯·üÌ¿¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÀ§Èó¡¢ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À»°¿Í¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÍÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤È±«¤ÎÃæ¡¢¶¶¤òÅÏ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤ÎÃæ¤Ë´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡Æî¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤äÁ±°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¡¢¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢ÁªÂò¤òÏÄ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤ÎÃæ¤òÉ¬»à¤Ë¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÉÔÊ¿Åù¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤À¤È¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë»£±Æ´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤µ¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢´Ñ¤ëÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¼Â¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈÈºá¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤ò¡Ø°¡Ù¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ï¡¢6·î19Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Å·ÌîÀé¿Ò¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¡¢¡Ú¶â²ô¤ò²¼Ãå¤Ë±£¤·¤ÆÌ©Í¢¤·¤¿¼çÉØ£µ¿Í¤òÂáÊá¡Û¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¯¤¯¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¼çÉØ¤¬¶â¤ÎÌ©Í¢¤ò¡©¡¡²¼Ãå¤Ë±£¤·¤Æ¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤ï¤¿¤·¤Î´Ø¿´¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤Ë¤«»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·×²è¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤É¶õÁÛ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Õ¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¼çÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÈÈºá¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤Éºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤ò¡Ö°¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
