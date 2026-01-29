RIP SLYMEのメモリアルイヤーを紡ぐドキュメンタリー映画、ラストライブ直前の5人を映す予告解禁
RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』より、ラストライブ直前のありのままの5人を映し出す予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『RIP SLYME THE MOVIE ‐25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY‐』予告
2025年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である2026年3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。本作は、日本のヒップホップをメジャーに押し上げたパイオニア的存在である彼らの過去、そして現在を映し出すライブ＆ドキュメンタリー映画。
2001年にメジャーデビュー、翌年に発売した2ndアルバム『TOKYO CLASSIC』はオリコン1位となり、日本のヒップホップ史上初となるアルバムセールス100万枚を記録。25回目のデビュー日となる2026年3月22日に活動のフィナーレを飾る「GREATEST LIVE」に向けて、ライブツアーやフェス出演など、お祭りのようなメモリアルイヤーの展開が続く中、RIP SLYMEの姿を映画として遺すべく、彼らとの信頼関係が深い金井紘（『スキャンダル・イブ』『グッド・ドクター』『コンフィデンスマンJP』）がディレクターを務め、本作の企画が進められた。
再集結後のライブパフォーマンスやバックステージの様子に加え、ファンにとっても思い出深い過去のライブ映像、本作のためだけに敢行された5人での「初詣旅行」、そして所縁のある人々が語るRIP SLYMEへのインタビューなどを盛り込む予定で、制作が進められている。
このたび解禁された予告映像では、誰もが口ずさめるヒット曲「熱帯夜」「黄昏サラウンド」などの過去のパフォーマンス映像を織り交ぜながら、再集結後のライブパフォーマンスやバックステージの様子を中心に、現在のRIP SLYMEの姿が映し出されている。
メンバーのインタビューでは、FUMIYAの「個性がバラバラ」とRIP SLYMEの魅力を表す一言があり、SUの「戻れると思っていなかった」という率直な思いや、ILMARIの「ここで活動は一区切り」、RYO‐Zの「最後にド派手なパーティーだぜ、楽しくやろう、みんな」と、彼ららしい言葉でラストライブ直前の思いが語られていく。
最後に、若き日の映像と、今の5人を切り取った初詣旅行の映像が交差し、「『RIP SLYMEよかったな』そう思ってくれる結末になれば」というPESの言葉で締めくくられる。今も昔も変わらない5人の空気感を映し出した、温かい余韻が残る予告映像となっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、「歌い、踊り、笑い、泣く。ラストライブ直前――ありのままの5人」というコピーとともに、肩肘張らず自然体で笑う5人の姿が切り取られている。その表情からは、25年をともに歩んできたからこそ滲み出る信頼関係と、今この瞬間を心から楽しんでいる空気感が感じ取れる。
また、本作の上映が全国40館の劇場で決定した。さらに2月13日から、本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が発売される。数量限定で、映画オリジナルデザインのグッズ付きムビチケ前売券（2種）（Tシャツ／トートバッグ）も同時発売となる。
ステージ上のアーティストの顔、そして5人だけに見せる仲間の顔――。RIP SLYMEの過去と現在を映し出した本作は、劇場で14日間しか観られないライブ＆ドキュメンタリー映画だ。3月20日〜22日に開催される「GREATEST LIVE」の前夜祭として、そしてラストライブを実際に観ることができない人にも、スクリーンを通して5人の姿を目に焼き付けてほしい。
映画『RIP SLYME THE MOVIE ‐25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY‐』は、3月6日より2週間限定公開。
