「家事は一切しない」「代わりの男はいくらでもいる」傲慢な嫁が10年後 → 姑に漏らした『母としての悟り』

大人になると性格は大きく変わらない、なんて聞きますよね。

しかし、筆者の知人の「長男のお嫁さん」は、結婚当初と結婚から10年以上経った今では、性格がまるで違うのだそう。

いったい、高慢だった彼女に何があったのでしょうか？

息子のお嫁さんの発言がすごい

結婚前「あの子はやめたら？」と言ったときに、「彼女がいい」とキッパリ言った息子を思い出しました。

そんな息子と子どもが、彼女を変えたのだと思うと何だか胸があたたかくなりました。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：Junko.A

子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。