かつてブレイクしたアイドルグループのメンバーが、変ぼうした姿を見せた。

女優・田中美佐子のインスタグラムに登場したのは、勝俣州和らアイドルグループ「ＣＨＡ―ＣＨＡ」の元メンバー。田中は「ＣＨＡＣＨＡと私と。３６年ぶりです。なんて楽しかったんだろう。みんな優しくて素敵な大人になってた」と再会を報告。

「いつも必死で前向きかっちゃん！素人なのか？プロなのか？１番笑いを取る松ちゃん！ビビリだけどステージ上がれば魅せる、西尾くん！自分を信じて邁進する超努力家、木野くん！そして、当時ほとんど話したことがなかった純粋でシャイ過ぎるノブちゃん」と勝俣、中村亘利、松原桃太郎、木野正人、現在は西村知美の夫である西尾拓美との集合写真をアップした。 「こうして会えて話すことができてとても嬉しかったです。初めてノブちゃんのこと少しだけど知ることができました。たくさん笑ったね。こうして楽しい時間を過ごせるなんて、チャチャに感謝だーー！そして、去年私が行けなくなってしまった誕生日会。昨日ケーキでお祝いしてくれました。プレゼントとそれぞれのお手紙。感無量です」と感激。

「また絶対に会おう！と約束してバイバイしました。みんなの笑顔を見ることができて幸せだった。ありがとうみんな！＃ＣＨＡＣＨＡ＃欽ちゃん」とつづった。

すっかりイケオジになった５人にフォロワーは「わぁーすごいメンバー」「３６年だなんて…こうして揃った姿…とんでもなくエモすぎます」「皆さん 今もとっても素敵」「３６年ぶりってすごいです！みなさん面影ありますねー」「えぇ〜懐かしいメンバー」「ＣＨＡ‐ＣＨＡ 凄い人気だったよね〜」「欽ちゃん一家」と驚いた。