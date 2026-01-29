マンCが午年を祝う限定コレクションを発表

イングランド1部マンチェスター・シティとプーマは、午年を祝う「Year of the Horse Capsule Collection」を発表した。

フットボール文化と伝統的なデザインを融合させた限定プレマッチジャージが登場し、ファンからは「めっちゃ良くね？」「クールで目を引くキット」と絶賛の声が上がっている。

今回のコレクションは、動き、エネルギー、伝統を現代的な視点で表現している。アースカラーの中性的なトーンを基調とし、伝統的な中国の墨絵や水彩画の技法から影響を受けた手書きの「炎の馬」のアートワークが特徴だ。このモチーフは、ピッチ内外でのチームの勢いと力強さを象徴している。

コレクションにはプレマッチジャージのほか、特注フォントを使用した「PUMA KING アンセムジャケット」、レジャー用のTシャツやキャップも含まれる。ジャージにはプーマの吸汗速乾技術「dryCELL」に加え、リサイクル繊維を95％以上使用する「RE:FIBRE」技術が採用されており、パフォーマンスと環境への配慮を両立させた。

世界中のファンに向けて展開されるこの新コレクションに対し、SNS上では「欲しいなー」「かっこいい」「めっちゃ良くね？」「クールで目を引くキット」「ビューティフル」「これ好き」「最高だな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）