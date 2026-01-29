²¤½£¤Ç²÷µóÌÜÁ°¡ÄÂçÊÑËÆ¤Î24ºÐ¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÂåÉ½OB¤â¶ÃØ³¡Ö3¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2017Ç¯11·î¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤È¤Ê¤ë¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¡×¿Ê½Ð¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»51ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯»á¤Ï¡¢Ìö¿Ê¤ÎÍýÍ³¤Ë24ºÐMF»³ËÜÍý¿Î¤ÎÀ®Ä¹¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Âè22Àá¤Î¥é¡¦¥ë¥ô¥£¥¨¡¼¥ëÀï¤Ï2-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì¤Î¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¡Ê13¡Á16°Ì¡Ë¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥®¥ê¥®¥ê»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼»á¤Ï»³ËÜÍý¿Î¤Î¿Ê²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ö»³ËÜÁª¼ê¤¬¤¹¤´¤¤ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸µ¡¹¡¢º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤¹¶·âÅª¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê18Æü¤Î¡Ë¥ë¡¼¥Ù¥óÀï¤ÏÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö3¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤±¿Æ°ÎÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÆÃ¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¡Ù¤«¤é¡Ø¶¯¤¤Áª¼ê¡Ù¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀþ¤¬ºÙ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤½£3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤âÅÝ¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂÎ¤¬¥´¥Ä¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À²ÚÔú¤Ç¡Ø¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯ÂÎ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤âÁ´Á³Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤»¤ë¤·¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î53.5¡ó¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Î°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¤¥§¡¦¥·¥Ã¥µ¥³¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜ¤ÎÃæÈ×3¿Í¤À¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Î°ËÆ£Áª¼ê¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç6ÆÀÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£Èà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°¤¤ò»³ËÜÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃæÈ×¤Î3¿Í¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¥à¥äÁª¼ê¤È¥»¥Ð¥¦¥£Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¦¥¤¥ó¥°¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ6¤¬¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë