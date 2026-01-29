米アリゾナ州の国境地帯で、市民が国境警備隊員の発砲を受ける事件が起きた。

事件は27日（現地時間）午前7時30分ごろ、アリゾナ州南部の国境地帯にあるピマ郡で起きた。米国人のパトリック・ゲーリー・シュレーゲル（34）が、国境警備隊（USBP）隊員の発砲を受けて重傷を負った。地元保安官によると、人身売買の容疑者を追っていた隊員が不審なトラックを停止させようとした。運転していた男性は車から降り、銃撃を交わしながら逃走する過程で、隊員の発砲を受けた。救急隊が到着した際、男性は重体だったが、手術後に容体は安定したと伝えられている。今月7日と24日に米ミネソタ州ミネアポリスで、米国人のレネー・グッドさんとアレックス・プレッティさんが取締り要員の発砲を受けて死亡した事件に続き、今年に入って3件目の銃撃事件となる。

野党・民主党は、クリスティ・ノーム国土安全保障長官の解任を要求した。ドナルド・トランプ大統領が解任を拒否した場合、弾劾に踏み切ると警告した。インターネットメディアのアクシオスは、プレッティさんが連邦要員を大量殺害しようとしたとする当局の発表が事実と異なることが明らかになったことを受け、ホワイトハウスと国土安全保障省、税関・国境取締局など関係機関が、責任の所在を巡る応酬を続けていると報じた。

ワシントン・ポスト（WP）によると、昨年7月以降、国土安全保障省による大規模な不法移民取締りの過程で、デモ参加者に向けて発砲したケースは計16件に上る。この過程で、米国市民4人を含む少なくとも10人が要員の銃撃を受け、このうち3人が死亡した。しかし、発砲した要員のうち、刑事起訴や懲戒処分を受けた者は1人もいなかった。