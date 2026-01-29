料理が抜群においしい小さな“隠れ宿”3選　常連は「お気に入りの宿」を発信しない

別荘か親戚の家に来たような気楽さで訪ねられるのが「自分サイズの小さな宿」の魅力だ。別荘ならば料理は自分で用意しなければいけないけれど、小さな宿では料理はしっかり出してくれる。しかも、とびきりおいしい料理ならば、旅慣れた大人もきっと満足できることだろう。1組限定から10室までの小さな宿を3軒紹介する。

ふだん味わえない料理がある宿の条件

20代の頃は旅館の料理は何でもおいしく感じられた。しかし、年齢を重ねたいまは、旅先でできあいのおかずや既製品が出てくるとちょっとがっかりしてしまう。

山で採れた山菜やキノコなど、ふだん味わえない山里の味がいちばんのご馳走だと感じる。そこにちょっとの腕とセンスが加われば、鬼に金棒。そんな宿に出合うと嬉しくなる。

そんな宿の共通項は……

1、客室数が少ない

2、家族で経営している

3、料理以外もクリエイティブ

4、何度も訪れるリピーターが多い

5、常連さんが情報発信をしない

とくに最後の5番目。人に知られると予約が取りづらくなるから、ガチな常連さんはお気に入りの宿は情報発信しないらしい。その気持ち、分かるなあ〜。

田舎料理の枠に収まらないアートな一皿が光る、満山荘（長野県・沓掛温泉）

食事処の名称は「いなか料理 Food（風土）」。のれんや調度品などの雰囲気がとてもクリエイティビティである。

地の山菜や野菜、川魚などを使った素朴な料理はそれだけで十分おいしいのだが、この宿ではそれらの山里料理をさらに昇華させた洒落た創作料理が出てくる。

作っているのは女将と3代目若旦那という家族経営の宿なのだが、本格的なシェフがいるオーベルジュ（宿泊施設付きのレストラン）のようなコース料理である。アート感覚に優れていて、一皿一皿がとても美しいのだ。

満山荘のアートな一皿

たとえば、訪ねたときに地物野菜に添えられていたのはビーツと人参のソースとオニオンバルサミコ酢、醤油ジュレだし、大岩魚の皿はイタリアンかフレンチのような佇まいだった。

長芋と椎茸、岩魚、にんじんをグリルやフライにして四層に重ね、味噌クリームチーズやブルーベリー、紫芋のソース、パプリカパウダーで彩りよく仕上げられている。

パプリカパウダーや紫芋のソースで色鮮やかに仕上げた「岩魚」の一皿

露天風呂で源泉かけ流しの湯を堪能

この宿は10年前の2016年に奥山田温泉から移転したのだが、奥山田温泉にあったときから「料理がおいしい宿」の呼び声は高く、それがさらに進化。「いなか料理」と銘打ってはいるけれど、田舎料理の枠には収まりきらない、アート料理なのだ。

温泉はアルカリ性単純温泉。開放的な露天風呂で手足を伸ばして源泉かけ流しの湯を満喫したい。

満山荘の露天風呂

満山荘のベッドのお部屋

【施設データ】

『満山荘』

住所：長野県小県郡青木村沓掛434

電話：0268-49-2002

料金：1室2名利用時1人1万7750円〜

【沓掛温泉】

平安時代、国司の滋野親王が目を患い、この湯に入って完治したため、薬師堂を建立して祀ったといわれている。現在は旅館は2軒のみ。

1日1客の宿は手しごとの技が光る、椿聚舎（滋賀県高島市マキノ町）

1日1客をもてなす、滋賀県・琵琶湖近くの別荘地に立つ『椿聚舎（ちんじゅしゃ）』。館内にはテレビも時計も置かれておらず、まさに「隠れ宿」というにふさわしい。

椿聚舎のこたつの置かれた2間続きの和室

琉球畳を敷いた2間続きの和室と、ベッドルームのある寝室、お食事の間など1館まるごと独占できて、別荘のような滞在が可能。

囲炉裏でいただく椿聚舎の夕食

木造の建築もすばらしく、かまどでご飯を炊き、メイン料理は地鶏や真鴨、近江牛の陶板焼や鍋、しゃぶしゃぶなど。郷土料理「ふなずし」の原料になる琵琶湖固有種のニゴロブナやビワマス、清流で育つ鮎、岩魚など郷土の味覚をたっぷり味わえる。

竹の火吹き棒で炭火の火を起こし、鍋料理に

女将・奥山喜美枝さんが、訪れた一客のためにかいがいしく囲炉裏で食材を焼き、梅干しや漬物は自家製だ。

「このあたりは酒蔵が多いのですが、製造過程で出るどろっとした酒粕を出す酒蔵さんがあり、その酒粕でつくった粕汁も味わい深いです。滋賀県ならではのふなずし、漬物、粕汁などの発酵食品をぜひ味わってもらいたい」と奥山さん。

女将の手仕事は食べるもののみならず、クロスやひざ掛けなどの布類まで微に入り細に入り、こだわっている。

女将手作りの土産物

水がきれいな土地、お湯がまろやか

風呂は温泉ではなく地下水の沸かし湯。水のきれいな場所なのでお湯はまろやかな感触で、のんびりできる。女将手作りのランチョンマットや巾着袋などをお土産にぜひ買って帰りたい。

【施設データ】

『椿聚舎』

住所：滋賀県高島市マキノ町白谷5-107

電話：0740-27-2628

料金：同平日地鶏コース2万7500円〜、近江牛・真鴨コース2万8500円〜（土・日曜、祝日と前日は2200円アップ）

若女将のセンスが光るインテリアでトイレもかわいい、ひさご旅館（佐賀県・嬉野温泉）

外観だけを見ると、まるでカフェか雑貨屋さん。2022年12月にリニューアルされたお宿は客室数がたった4室だけの小さな宿で、「お茶飲めますか〜？」と間違って入ってきてしまう通行人も多いという。

ひさご旅館の若女将・木島佳代子さん

宿名の「ひさご」とは、ひょうたんのこと。館内にはひょうたん型のランプをはじめとした、若女将の木島佳代子さんがセレクトした工芸作家さんの作品が飾られている。

ひさご旅館の客室に置かれたひょうたん型のランプ

客室も面白い。「天」の客室には幸せを運ぶテントウムシが14匹（年々増えているらしい）隠れていて、“滞在中の幸せ探し”もできる。「燕」の客室の窓の外にはイングリッシュガーデンが広がっている。

器使いがとてもすてきな、ひさご旅館の夕食

料理は基本、客室でいただく。3代目若旦那が作る創作和食は有田焼などの器のセレクトもすてきで、思わずため息が出てしまう。玄界灘から届く新鮮な魚介を盛り合わせたお造りが絶品だ。

館内のインテリアは“ひさごワールド”が全開。ロビーの調度品を見て「すてき〜」を連発し、トイレの装飾を見て「かわいい〜〜」と絶叫。トイレ内のインテリアがここまでかわいい宿はあまり見たことがない。

日本三大美肌の湯で楽しむ「みかん風呂」に「紅茶風呂」

お風呂は貸切風呂が2つ。みかんを浮かべた「みかん風呂」と、温泉に紅茶成分を溶け込ませた、紅茶色の「紅茶風呂」の2つ。「日本三大美肌の湯」といわれる嬉野温泉のつるつる湯に加えて、香りや色からもリラックスできる。癒やしのひとときを過ごせるMy宿リストに加えてみてほしい。

紅茶風呂のサインもかわいい

紅茶色の紅茶風呂

【施設データ】

『ひさご旅館』

住所：佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2145

電話：0954-42-0447

料金：同1万6750円〜

【嬉野温泉】

開湯は1300年以上。伝説によると開湯は神功皇后の時代に遡り、奈良時代に著された『肥前風土記』にもこの温泉が登場する。ナトリウムを含む重曹泉はとろみがあり、「日本三大美肌の湯」の一つに数えられる。名物「温泉湯どうふ」は嬉野の温泉水の成分によって豆腐がとろけるのが特徴。

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。

【画像】「隠れ家」にふさわしい宿3軒のお風呂や室内、これは泊まりたい（13枚）