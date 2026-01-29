町田にレンタル移籍したテテ・イェンギ（左）。※写真は24年時（C）Getty Images

　FC町田ゼルビアは１月28日、スコットランドリーグのリビングストンからオーストラリア人FWテテ・イェンギを期限付き移籍で獲得したと発表。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。

　母国やイングランド、フィンランドのクラブでのプレー経験があるイェンギは、町田の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
 
「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。

　日本でプレーすることは、ずっと夢でした。このユニホームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。“共闘！！”ありがとうございます」

　初のJリーグ挑戦となるアタッカーは、町田でどんな活躍を見せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

