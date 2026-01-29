40年前までは生食の文化がなかった”サーモン”…今では大人気のサーモン寿司が広まった原因は「ノルウェーの輸出戦略」だった

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

プロジェクト・ジャパン

ノルウェーでサーモンが養殖されるようになったのは、1970年代。日本への売り込みが始まったのは、生食が開始された80年代半ばからだ。当時、日本は「世界一の水産大国」だったことで、ノルウェーは国を挙げて「プロジェクト・ジャパン」と銘打ったプロジェクトにより、自国水産物の対日輸出PR作戦を展開した。ただ、プロジェクトが開始された1986年当時、ノルウェー産のイチ押しの魚は、「カペリン」と呼ばれるカラフトシシャモだった。

プロジェクトのため、日本を視察したノルウェーの漁業大臣などが、日本でサケは焼いて食べるもの、といったイメージが根強かったことに対抗し、「サーモン＝生食」とのイメージ刷新戦略を展開。日本で次第に販路を拡大していくことになる。

このプロジェクトの中心として、日本でノルウェー産のサーモンを寿司ネタとして広めた人物がいる。そもそもサケを生で食べる習慣がなかった日本で、今から30年以上前、在日ノルウェー大使館でノルウェー水産参事官として勤務していたのがその人物、ビョーン・エイリク・オルセンさんだ（以下、オルセンさん）。

オルセンさんの「寿司ネタ」にこだわったサーモンの売り込みと、当時初めて大量取引したニチレイの日本国内での普及に向けた努力が、大ヒットのきっかけとなったことが双方への取材でわかった。

生食用としての供給にこだわった理由

オルセンさんが、ノルウェー産の養殖アトランティックサーモン（標準和名はタイセイヨウサケ）を「ノルウェーサーモン」と称し、日本へ売り込み始めたのは1987年。ノルウェーでは当時、生産過剰により大量の在庫を抱え、価格が一気に急降下。1991年には現地の養殖会社の半数が廃業し、金融機関も破綻する事態に陥ったという。

多くの冷凍在庫を抱えていたため、オルセンさんはノルウェー政府から、サケを多く消費する日本企業への販売を求められたという。その際、選択肢として上がったのが「洋食用にスモークしての提供」日本のサケと同様に「焼きサケ用としての提供」「新しい食材としての提供」の3つだった。

オルセンさんの選択は、スモークサーモンではなく、日本のサケとも違った「寿司ネタ・刺身用」という新たな食材としての販売だった。生食用での取引についてオルセンさんは、「（サーモンが）寿司ネタに合うと思ったことに加え、サケと同じように（加熱用の）切り身で売れば、日本のサケ市場が崩壊してしまうと思ったため、生食用としての供給にこだわった」と振り返る。寿司ネタ用に販売できれば、マグロのように比較的高い価格での流通が約束されるというメリットもある。

今でこそ日本のサケは不漁だが、当時は比較的安定した水揚げで、たくさん鮮魚店に並んでいた。しかも、その後、スーパーで「1切れ100円」の特売が当たり前のチリ産養殖ギンザケの台頭を控えていただけに、寿司ネタ・生食用に限定した販売には、先見の明があったと言えよう。

サケ同様、加熱用としてノルウェー産のサーモンが日本でデビューしていたら、内外のサケと競合して買い叩かれ、今ほど日本で浸透せず、現地の養殖業者も生産意欲を低下させたままだったかもしれない。

『築地市場関係者が「川の匂いがして臭い」「日本では無理」と酷評…ノルウェー産サーモンが人気になるまでの過酷な道のり』へ続く。

