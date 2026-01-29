2月8日に投開票が行われる衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は公示日の27日と28日の2日間、県内の有権者に電話やインターネットで調査を行い約2800人から有効回答を得ました。その結果です。

長崎1区には届け出順に

共産・新人の

内田 隆英 候補、70歳

参政・新人の

松石 宗平 候補、50歳、

自民・新人の

浅田 眞澄美 候補、59歳

維新・新人の

山田 博司 候補、55歳

国民・前職の

西岡 秀子 候補、61歳の5人が立候補しています。

NNNと読売新聞社が共同で行った情勢調査によりますと、長崎1区では国民の西岡候補が優位に立ち、

自民の浅田候補が追う展開。

維新の山田候補、共産の内田候補、参政の松石候補はいずれも伸び悩んでいます。

続いて2区です。

中道・前職の

山田 勝彦 候補、46歳

参政・新人の

髙木 聡子 候補、44歳

自民・前職の

加藤 竜祥 候補、45歳

の3人による三つどもえの戦いです。

自民の加藤候補が大きくリードし、中道の山田候補が追う展開となっています。

参政の新人、髙木候補は広がりを欠いています。

3区は

自民・前職の

金子 容三 候補、42歳

中道・新人の

田粼 耕太 候補、43歳

の2人による一騎打ちとなっています。

自民の金子候補が安定した戦いで中道の田粼候補を大きくリードしています。

投票は、県知事選挙と同じ２月8日に行われ即日開票されます。