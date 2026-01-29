»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö²ò¤±¤¿¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤Î»Ò¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö»»¿ô¾ã³²¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»»¿ô¾ã³²¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖLD¡Ê³Ø½¬¾ã³²¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤¹¡£Ç¾¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»¿ô¤Î½¬ÆÀ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤·»»¤ä¤Ò¤»»¡¢¤«¤±»»¤Î¶å¶å¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»»¿ô¾ã³²¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤¿ÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë»»¿ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»»¿ô¤¬¶ì¼ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»»¿ô¾ã³²¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Á´8²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»»¿ô¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»»¿ô¾ã³²¤¬¤ï¤«¤ëÂè6²ó¡¡
¡Ø»»¿ô¾ã³²¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¡×¤È¤Ï¡©¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃ´Åö¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ
¡ÖÄÌ¾ï³Øµé¤Ç¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤È¡ÖÄÌµé¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â¡¢¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬´õË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¼êÂ³¤¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ã´Ç¤¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¼õ¤±¤¿¤¤»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°å»Õ¤ä¿´Íý»Î¤Ë°Õ¸«½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Ã´Ç¤¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê³Æ³Ø¹»¤Ç¹»Ä¹¤Ë¤è¤ê»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¶µ°é»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¶µ°÷¡Ë¤Ê¤É¤ËÏÃ¤¹¤È¤è¤¤¡£
¢¹»Æâ°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë
ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¹»Ä¹¤ä³ØÇ¯¼çÇ¤¡¢Ã´Ç¤¶µ»Õ¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çºö¤äÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ë¡£³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
£ËÜ¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¡¢³Ø¹»¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢»ØÆ³·×²è¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë
ËÜ¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶µ°é»Ù±ç·×²è¡Ê»Ò¤É¤â¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä»Ù±ç¤ÎÌÜÉ¸¡¢Ï¢·Èµ¡´Ø¤Ê¤É¡Ë¤È¸ÄÊÌ¤Î»ØÆ³·×²è¡Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÇÛÎ¸ÆâÍÆ¡Ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë
¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë
·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Ä¤ÉÃ´Ç¤¶µ»Õ¤äÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
¤¿¤À¤·¡¢LD¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»»¿ô¾ã³²¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÌç°å¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ù±ç¤Î¼ê¸ü¤µ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä³Ø¹»¤Ç¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»»¿ô¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º¤¤ê¤´¤È¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢»ØÆ³Ë¡¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»Ù±ç¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¡¢Ä¹½ê¤ò³è¤«¤·¤¿»Ù±ç¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë
»»¿ô¾ã³²¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢»»¿ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¶ì¼ê¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ì¼ê¤ÊÌäÂê¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é²ò¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»»¿ô¾ã³²¤Ë¤è¤ëº¤Æñ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¶¯¤¤¤Û¤¦¤Î¾ðÊó½èÍý¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó½èÍý¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¡Ö·Ñ¼¡½èÍý¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¡ÖÆ±»þ½èÍý¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÇ§ÃÎ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡£»»¿ô¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬¶ËÃ¼¤Ë¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¤Û¤¦¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ëÊýË¡¤Ç»ØÆ³¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÄ¹½ê³èÍÑ·¿»ØÆ³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯¤¤¤Û¤¦¤Î¾ðÊó½èÍý¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤¹»Ù±ç¡Û
¡üÆ±»þ½èÍý¤¬¶¯¤¯¡¢·Ñ¼¡½èÍý¤¬¼å¤¤¾ì¹ç¢ªÆ±»þ½èÍý¤ò³è¤«¤·¤¿»Ù±ç
¤Þ¤ºÂç¤Þ¤«¤ËÁ´ÂÎ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¼ê½ç¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙÉô¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡£¿Þ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¡£Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¤Æ´ØÏ¢À¤ËÃåÌÜ¤µ¤»¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÊýË¡¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
Point!!
¡¦Á´ÂÎ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¶µ¤¨¤ë
¡¦¡ÖÁ´ÂÎ¡×¤«¤é¡ÖÉôÊ¬¡×¤òÍý²ò¤µ¤»¤ë
¡¦´ØÏ¢À¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë
¡¦»ë³ÐÅª¡¢±¿Æ°Åª¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡¦¶õ´ÖÅª¡¦Åý¹çÅª¤Ê²ò¤Êý¤Ë
¡ü·Ñ¼¡½èÍý¤¬¶¯¤¯¡¢Æ±»þ½èÍý¤¬¼å¤¤¾ì¹ç¢ª·Ñ¼¡½èÍý¤ò³è¤«¤·¤¿»Ù±ç
¤Þ¤º¤ÏÉôÊ¬Åª¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤µ¤»¤Æ¤«¤éÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡£ÀâÌÀ¤ä¼ê½ç¤òÃÊ³¬¤ÇºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¡¢½ç½øÎ©¤Æ¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾ðÊó¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤ÇÊ¹¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤
Point!!
¡¦ÃÊ³¬Åª¤Ë¶µ¤¨¤ë
¡¦¡ÖÉôÊ¬¡×¤«¤é¡ÖÁ´ÂÎ¡×¤òÍý²ò¤µ¤»¤ë
¡¦½ç½ø¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë
¡¦Ä°³ÐÅª¡¢¸À¸ìÅª¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡¦»þ´ÖÅª¡¦Ê¬ÀÏÅª¤Ê²ò¤Êý¤Ë
Êü²Ý¸å¤äÄ¹´üµÙ²Ë¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤âÍøÍÑ¤·¤Æ
»»¿ô¾ã³²¤Ê¤ÉÈ¯Ã£¤Ë¾ã³²¤äÆÃÀ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ÎºÝ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤ä»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï³èÆ°ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ØÆ³·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³Ø½¬¤äÀ¸³èÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊ¡»ãÃ´ÅöÁë¸ý¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ´ºº°÷¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¼õµë¼Ô¾Ú¡×¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢´õË¾¤¹¤ë»ÜÀß¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤Î9³ä¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï1³äÉéÃ´¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Ö»»¿ô·ù¤¤¡ª¡×¡£»Ò¤É¤â¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
