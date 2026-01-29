世界が注目「日本の会社」の食文化！元会社員の芥川賞作家が語る「ごはんが面倒なワケ」が深すぎ

2022年に芥川賞を受賞され、一躍注目を集めている作家の高瀬隼子さん。

2019年に「犬のかたちをしているもの」ですばる文学賞を受賞しデビュー。2024年には『いい子のあくび』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞されています。

芥川賞受賞作の『おいしいごはんが食べられますように』は、日本の会社員生活の現状をリアルに描き取った作品として世界中から翻訳依頼が殺到！

2024年にスウェーデン語版が出版されたことを受け、現地から本書と日本文化に関するインタビュー依頼も寄せられました。このインタビューはスウェーデンで最も部数の大きいDagens Nyheterという新聞に掲載されました。

そこで今回、高瀬さんへのインタビューを、日本語で特別公開！

食と職場に抱く不満をえぐり出す傑作中編、元会社員の著者自らが誕生秘話を語ります。

＊＊＊

(1)高瀬さんが芥川賞を受賞した小説は、国内外で多くの読者を獲得しました。この本の大きな反響に驚かれましたか？ この成功の背景には何があるとお考えですか？

高瀬：「おいしいごはん」は幸せや明るく心地よい感情と結びついていて当たり前、という多くの人が共有する前提に対して、本当にそうだろうか？ という問いを投げかけられた点が、たくさんの方に作品を読んでもらえた理由の一つだと思っています。

(2)本書では最初の一行から、食と仕事が結びつけられています。会社の上司が従業員をそばの昼食になかば強制的に連れ出す場面から始まっているからです。なぜ日本の企業社会を描きつつ、食との強い結びつきを表現しようと思われたのですか？

高瀬：この作品を執筆した当時、わたしは企業に十年以上勤めていたのですが、昼休み（その企業では全社員が同じ時間に昼休憩をスタート・終了）に同僚と昼食をとる人が多く、一人で自分のデスクで食事をとる日よりも、近隣の定食屋やカフェに誰かと出かける日の方が多かったです。

わたしにとっては企業で働く＝同僚と食事をともにする、というイメージが強くあり、それが作品にも反映されました。

(3)日本料理は日本の伝統や文化において非常に重要な位置を占め、世界的に大成功を収めています（私と娘も寿司、おにぎり、うどん、ラーメン、カツ丼などをよく食べます）。日本料理／調理は日本の文化の中核にあると言えるでしょうか？ そしてそれは小説で議論・研究したかった点ですか？

高瀬：家族や友人と食事をする際「おいしいね」と言い合う場で、わたしはいつも少し居心地の悪さを感じ、おいしいと思っていなくても「おいしい」と口にしたことが多々ありました。わたしはお寿司もラーメンも大好きで、年末は有名なうどんのお店（行列ができるほどで、三十分ほど並びました）にも食べに行きました。

作中の二谷のように食事を面倒くさいと感じる人ももちろんいますが、日本に暮らすわたしの身近な人たちは、できるだけおいしいものを食べようと努めています。「お正月だしおいしいもの食べたいね」「仕事がんばったしおいしいもの食べたいね」という流れに、違和感を抱く人の方が少ないと思いますので、日本の文化の中に「おいしいごはんを食べる」は当然のこととして含まれているのだと感じます。

(4)二谷は食べる行為、咀嚼さえも嫌悪します。身体的必要性ゆえに「食を中心に生活を組み立てる発想」を憎み、「おいしい食事」にも特に興味を示しません。これは彼が効率性と仕事倫理を重視する人間だと解釈しました。だからこそ、お菓子作りや料理に熱中する（おそらくよりゆったりした生活を送る）芦川をいじめることに同意するのです。こうしたキャラクター描写で表現したかったのはこの点でしょうか？

高瀬：二谷ほど食に嫌悪を抱く人は珍しいかもしれませんが、嫌悪とまではいかなくても、食べるのが面倒くさい、時間の無駄だ、エネルギー摂取だけできればいい、と考える人は少なくないようで、最近は「完全食」（栄養素や必要なエネルギーがそれだけで満たされる）と位置付けられるパンやレトルト食品が、主に若い世代に人気です。

お示しいただいたとおり、二谷を通して効率性や仕事の生産性、いかに自分の手間や心身の労力を軽く済ませるかといったことを重視する人物を表現したいと思いました。

(5)芦川のお菓子作りは、会社の残業に対する革命的な行為なのでしょうか？ それとも頻繁に病欠する彼女なりの「謝罪」の方法なのでしょうか？

高瀬：芦川は「謝罪」のつもりでお菓子を作っています。

芦川には芦川のこれまで積み重ねてきた人生があり、作中に描いてはいませんが、恐らく過去になんらかのミスを手作りのお菓子を配ることでカバーできた、成功体験があったのだと思います。また、日本ではいまだに女性に対して「愛想よくニコニコしていること、お菓子や料理作りを得意とすること」を求める（悪しき）雰囲気があります。古いジェンダー役割の押し付けにNOと言う女性が多くなっていますが、求められるまま「社会が求める女らしさ」を提供する女性もおり、芦川は後者の人物として描きました。

(6)こうした対立する人物像を衝突させることで、日本の企業社会におけるジェンダー問題への言及も意図されましたか？ 二谷は伝統的価値観を持つ男性--つまり女性に奉仕を求める男性--のように見えますが？

高瀬：芦川は「社会が求める女らしさ」を体現し、そうすることによって彼女なりに居場所を確保しているのですが、二谷もまた周囲が求める男らしさを押し付けられてきた人物でもあります。男の子なんだからいっぱいごはんを食べなくちゃいけない、男として将来いい企業に就職できるように大学では文学ではなく経済学を学ぶべきだ、などです。その結果、二谷は自身のケアを担ってくれるような女性（＝芦川）を選び、また、選ばれています。

(7)精巧なケーキやペストリーについて書くのは楽しみましたか？ このテーマについて多くの調査をされましたか？

高瀬：わたし自身は十八歳で大学に進学した時に一人暮らしを始め、自分が食べる簡単な食事は作るようになったのですが、日本料理と聞いてみなさんが思い浮かべるようなおいしい、複雑な料理を作ることはできません。お菓子作りもしたことがなかったので、書店で料理やお菓子の本を購入し、旬の食材など調べながら執筆を進めました。ケーキを食べるのは好きなので、お店に食べにも行きました。とってもおいしかったです！

世界が注目する「日本の会社員」のリアル…芥川賞作家が見出す「人間関係の歪み」