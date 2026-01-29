「男が子どもを産んだ」江戸時代に話題になった「異性装者の歴史」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

江戸時代のたけ＝竹次郎

日本でも江戸時代の19世紀に、「男が子どもを産んだ」として話題になった「たけ（竹次郎）」の記録が残っています（長島淳子『増補改訂 江戸の異性装者たち--セクシュアルマイノリティの理解のために』勉誠社、2023年）。

記録によると、火消し人足の娘だったたけは両親を亡くして、12〜13歳で奉公に出ました。八王子の旅籠で年季奉公していましたが、そこから飛び出して、江戸で月代を剃って竹次郎と名乗ったそうです。そして、そば屋での仕出しを運ぶ仕事をしていました。

腹痛を訴えたたけを、そば屋の2階で休ませていたところ、男子を出産したとのことで、町内を統括する町名主が町奉行に報告しました。子どもはすぐに死んでしまったそうです。そば屋の主人によると、いつも股引きをはいて、男湯の銭湯に通っていたので、女性とは気付かなかったようです。電気のない当時の銭湯の中は薄暗かったので気付かれなかったのでしょう。ちなみに、妊娠のいきさつは、たけ本人によると、女性であることを見抜かれて、そのことで脅されてレイプされたのだといいます。

出産で女性であることがばれて、そば屋から暇を出されたたけは、貧窮して盗みを働き、裁判にかけられて、入れ墨を入れられたうえで男装を禁じられました。にもかかわらず、その後も、たけは男装によって何度か召し捕らえられた記録が残っています。

24歳のとき、金銭トラブルによる「ゆすり」の罪で八丈島に流刑となり、その後すぐに病死しました。八丈島では、男の仕事であったはずの鍛冶職人だったようです。

たけについては本人の証言はあまり残されていませんが、妊娠・出産可能な身体でありながら、処罰を恐れずに男性として生きることへの強い情熱をもっている点で、今日ならトランスジェンダーと呼ばれる人びとの1人だった可能性が高いでしょう。

オランダのマリアも江戸のたけも裁判になったおかげ？ で、現在でもその生き様の一部を垣間見ることができます。しかし、これはトランスジェンダーであることそのものが犯罪扱いされていたというわけではありません。ネットのなかった当時では、一般庶民の生活記録は裁判にでもならない限り後世には残らなかったからです。

どんなに社会から迫害されても、強い意志をもって自分の実感する性に従って生きようとした人びとの姿には、心を動かされます。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

