突然起きた船の転覆事故…現場で何が起きているのか？ 「船影なし」が突きつけた現実

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

現場海域に夕闇が迫っていた頃、福島県いわき市小名浜の酢屋商店は慌ただしさを増していた。２階事務室では、電話がひっきりなしに鳴る。事故を知った新聞社やテレビ局の記者、漁協関係者、乗組員の家族……。あちこちからの問い合わせが途切れない。

社長の野崎や社員らは、いらだちを募らせていた。現場で何が起きているのか。欲しい情報がなかなか届かないからだ。乗組員たちの安否はどうなっているのか。ようやくつながった船舶電話もなかなか要領を得ない。

午後４時頃になると、関係者の出入りも激しくなってきた。社屋１階の入り口には、縦に墨色で「酢屋商店」と書かれた木の看板がある。その周囲に報道関係者が続々と集まってきた。テレビ局のクルーがカメラを回し始めている。記者たちは、社屋に出入りする関係者に向けて「中の様子はどうですか？」「社長いますか？」と声を出し続けた。

社長の野崎には、状況が少しずつわかり始めていた。

僚船からの連絡によると、豊田吉昭、大道孝行、新田進の３人が救出され、４人の遺体が収容された。野崎にとって、こんな経験は初めてだ。

４年前の２００４年４月、寿和丸船団の網船が八丈島西方で火災を起こしたことがある。火災発生から８時間半後に船は沈没したが、船長以下21人の乗組員は全員無事だった。それなのに、今回は得難い仲間が犠牲になっている。

他の乗組員13人はどうなったのか。

転覆なら船体が浮いているはずだ。海上保安部の救難隊がいかに早く現場に着き、 船内に残された人を助けられるか。そこが勝負になるはずだ。

ところが、現場に到着した僚船からは「船影なし」という連絡が入った。

そんな短時間に船体が沈むはずはない。いったいどういうことなのか。

野崎は解せない思いで、現場からの新たな情報を待ち続けた。

現場で捜索に当たったのは僚船だけではなかった。

第58寿和丸が沈没したのは６月23日の午後１時50分ごろ。それから約１時間半後の午後３時20分には航空自衛隊の救難ヘリコプターＵＨ-60Ｊが茨城県の百里基地から 現場へ飛び立った。午後３時40分には海上保安庁の航空機１機が現場海域に到着し、上空からの捜索を開始している。事故当日、海上保安庁からは最終的に航空機４機のほか、特殊救難隊、いわゆる「海猿」の５人も出動した。航空自衛隊からは航空機３機が出た。

事故が起きたのは初夏だ。水温も20度ある。野崎は望みを捨てていない。

「この水温なら翌日、翌々日まで人を助けられるだろう」

自衛隊も含め、時間が経過するにつれて捜索態勢は整っていく。それでも13人の行方は分からない。時間ばかりが過ぎていく。そこに至って野崎はようやく事態を悟った。

「船内に取り残されたんだな、脱出する時間がなかったんだろうな」と。

酢屋商店社長の野崎哲の妻・早苗は、夫からの電話で事故を知らされた。その時刻ははっきりしない。「大きな事故になると思う。５時ごろになったら事務所に来てくれ」と言われたことだけは記憶にある。

今日は帰れないだろうと思った早苗は自宅を出る際、お手伝いさんに「雨戸を全部閉めて帰って」と伝え、その足でコンビニエンスストアに立ち寄った。棚に並ぶおにぎりを全て買い物かごに放り込む。みんな忙しくしており、食べる物もないに違いないと思ったからだ。ペットボトルのお茶も大量に買い込み、早苗は小名浜港に急いだ。

小名浜機船底曳網漁業協同組合の事務所には対策本部が設置された。事故は酢屋商店にとどまらず、漁協全体の一大事だったからだ。早苗が夫に言われた「事務所に来てくれ」とは、この漁協のことだ。漁協事務所は魚市場の２階にある。毎年５月の小名浜諏訪神社の春の例大祭で神事が執り行われる、あの魚市場だ。

漁協事務所は酢屋商店の事務室よりかなり広い。野崎は酢屋商店を離れ、漁協の役員室に詰めて対応することにした。

早苗が対策本部に着くと、忙しく動き回る夫の姿があった。早苗は様子を見て、コンビニのおにぎりを差し出した。ところが、「哲ちゃん食べて」と言っても、夫は手を出さない。

野崎はそれどころではなかった。間もなく、宮城県石巻市など各地から乗組員の家族も来る。その宿泊場所も手配しなければならない。

野崎と漁協関係者は役員室に集まり、「乗組員家族と報道関係者が鉢合わせしないようにしよう、それを徹底しよう」と打ち合わせた。報道陣の数や質問攻勢が尋常ではない。この混乱の中で、家族らが報道陣にもみくちゃにされる事態は何としても避けたかった。だから、野崎らは報道関係者向けには会議室を使って定時に状況を説明することに決め、乗組員の家族らには、その会議室から離れた25畳ほどの広間で待機してもらうことにした。

