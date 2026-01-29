大好きなお兄ちゃんが遊びに来る日、「これ着る！」と５歳息子が迷いなく洋服を選んだ可愛い理由

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、パパよりもママにべったりな5歳の息子のほっこりエピソード。ある日、大好きなお友達のお兄ちゃんが遊びに来ることを伝えると、すぐさまクローゼットへ行き、「この服を着る」と1着の洋服を選んできた息子くん。はなゆいさんがその理由を尋ねると、なんとも可愛らしい説明が返ってきたそうで、詳細を綴っていただきました。

ママの膝の上に乗るのが大好きな息子

こんにちは！ 小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回お届けするのは、癒し系のお話です。

子どもって、時に「なんでそんなアクションを？」という謎行動をすることがありませんか？ でも理由を聞いてみると「ママが前に言っていたから！」と言われることもあったり。言った本人（私）は忘れてしまうような些細な発言だったのに、子どもにとっては“大事な言葉”になっていて、そして時を経て再び私の目の前に現れた、という経験がありました。

現在、息子のおーちゃんは5歳。私の膝の上がお気に入りで、食事中も絵本を読む時も、スッと乗ってきます。その姿は「前世は猫だったんじゃないか？」と思うほど。私の膝が空いていると察知するや、スルリと乗ってきます。

でも、これは私だけに限らず、大好きなお友達のお兄ちゃんにも同じ。ただ私とは違っていて、いつでも乗るというわけではなく、厳密に「乗るべき理由」があるのだとか。

おーちゃんが大切にしている「お兄ちゃんの膝に乗るべき理由」を、ある日こっそり教えてくれました。その理由は、かつて私が発した些細なつぶやきがベースになっていました。

親子の日常って、ほんの一言でこんなにも温かくなるのだなぁと感じた出来事です。

話を聞いていないようで実は聞いている

「男の子あるある」なのかもしれませんが、男子って、人の話聞いてない……って感じること、ありません⁇ 話しかけても反応しないなんてこともあったり。でも、ママがポツリと発した言葉は意外にも響いているんですよね。

私がかつて言った「（この服を着たおーちゃんは）ふかふかで気持ちいいね」「抱っこすると元気が出る」というつぶやきをちゃんと覚えてくれていて、服までバッチリ再現するとは！ たしかにあの服だから抱き心地が良かった、というのはあり、フニャっとやわらかくて、絶妙でした。

でもまさか「じゃあ太郎くんにも」という発想になるとは！ 突発的に出る案がかわいくて優しくて、じんわり来ちゃいました。ちなみにおーちゃんは「この服は一番のお気に入り」とのことで、今も大事な日に着ています。

ママが疲れている時、息子は“抱っこしてもらう”のではなく、“抱っこさせてあげる”モードになるんです。

こちらからすると、抱っこすると膝はしびれるし、腰にもくる。正直控えてもらいたい時もありますが（笑）、それでも「いま効くやつ、いっとく？」と乗ってくる姿に、何度も救われてきました。

いつまで抱っこさせてくれるか分かりませんが、抱っこさせてくれる間はありがたく抱っこさせてもらいますね。

