うつ病や双極症に子どもが発症したら？精神科医が指摘する「思春期まで診断や治療が行われない」危険性

「好きだったサッカークラブに通わなくなった」

「急に成績が悪くなった」

「食事を残すようになった」

親が思ういつもと違う「あれ？」という子どもの様子……。もしかして学校や友だちと何かあったのか、もしかして、いじめ!? とさまざまな思いがよぎるが、そこに「うつ病なのかも!?」という連想を持つ親はあまり多くないかもしれない。

しかし、あれ？ なんだかいつもと違う……の原因が、うつ病であったということもある。大人のうつ病よりも見過ごされがちな子どもの「心の病」……。シリーズ累計7.5万部の『「心の不調」の脳科学』の続編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（ブルーバックス）でも解説している。

本書では、16名の名だたる研究者たちが、脳科学の最先端の情報を解説。子どものうつ病に関しては、ハーバード大学准教授で小児精神科医・脳科学者でもある内田舞医師が第４章で「子どものうつ病・双極症をどう見極めて治療するか――精神疾患の大半は小児期から現れる」というタイトルで丁寧に伝えている。

今回は、内田舞さんのセクションから一部抜粋して、前後編で子どものうつ病についてお届けする。

以下より本書抜粋。

偏見や差別に打ち勝つための「科学的な知識」

私は米国のボストンに住み、小児精神科医として不安やうつ症状などを示す子どもの診断・治療に当たるとともに、そのような精神症状が現れる子どもの脳内で何が起きているのかを探る脳科学研究を進めて臨床に役立てようとしています。

また、家庭では３人の男の子を子育て中の母親でもあります。新型コロナ（COVID-19）が大流行したとき、三男を妊娠していました。米国の医療従事者である私は世界でももっとも早い時期に、妊娠中に新型コロナワクチンを接種しました。お腹の大きな私がワクチンを接種したときの写真を、勤務先の病院がSNSに投稿すると、予想外の反響がありました。

その後、病院の広報から依頼されて、新型コロナワクチンについていろいろな媒体で話をしたところ、日本でも大きく取り上げられました。その反響の多くは肯定的なものでしたが、「母親なのに」といったネガティブな言葉も見られました。新型コロナワクチンを打つと流産する、不妊になる、子どもの発達に悪影響を与えるなどといった非科学的な誤情報や、偏見・差別が広がっていたのです。不安は誤情報や偏見・差別を拡散する原動力になると言われますが、コロナ禍というのはまさに世界的に不安を感じない人はおらず、こういった科学に反する情報が人々の生活に影響を与えやすい時期だったのでしょう。

精神科医としてこの状況はとても見慣れたものでもありました。なぜならば、精神疾患に関して、患者さんやその家族が非科学的な誤情報に基づいた偏見・差別の対象となり苦しんできた長い歴史があり、今でも誤った認識が残り続けているからです。

小児精神科でいえば、母親が自然な温かい関係を子どもと築けないと、子どもが自閉スペクトラム症（ASD）や統合失調症になる、といった間違った説です。それはすでに科学的に否定されてから長い年月が経っています。

しかし、愛情を持って子育てをしていても、「子どもに精神症状が現れたのは自分の子育ての仕方が悪かったからだ」と罪悪感にさいなまれている親たちがいまだにいます。小児精神科の臨床では、まずその親の誤解を解いて、「あなたのせいではないことのほうが圧倒的に多いよ」と安心していただくことから始めるケースが多いのが現状です。誤認や偏見・差別に打ち勝つには、科学的な知識が必要です。ここでは、子どものうつ病や双極症に関する科学的な知見や、私たちの研究グループが行っている脳科学研究について紹介しましょう。

双極症の約30％は小児期に発症している

精神疾患では大半の人で小児期から何らかの症状が現れるにもかかわらず、すぐに診断や治療に至らないケースが多くあります。この現状を変えたいと思ったことが、私が小児精神科を選んだ主な理由です。

たとえば、うつと躁を繰り返す双極症（双極性障害・躁うつ病）と診断された大人の人たち983名について、いつから症状が現れたかを調べたところ、28％が13歳未満の小児期、37％が13〜18歳の思春期と答えたという調査報告があります（図4-2）。

子どもでも双極症やうつ病を発症するのか、と驚く人もいるかもしれませんが、CDC（米国疾病予防管理センター）が各年代でうつ病を発症している人の割合を調べた報告によると、３〜17歳の有病率が4.4％、12〜17歳の思春期に限ると15,1％という高い値になります。

うつ病や双極症では多くの場合、何らかの症状が小児期から現れ、成長とともにゆっくりと本格的な症状に進行して、思春期に入るころにうつ病や双極症と診断されます（図4-3）。統合失調症などほとんどの精神疾患でも、半数以上の人は小児期から症状が現れるという知見が集まっています。

思春期まで診断や治療が行われないケースが多い

あるとき私の診察室に、もうすぐ４歳になる幼児が父親に連れられてきました。その子には不安やうつ症状があり、実はその父親自身も、幼児のころから同じような症状に苦しんだ経験がありました。

しかしその父親の場合は、医師から「そのうち良くなるかもしれない」と言われて、すぐに治療を受けることができなかったそうです。「症状はどんどん悪くなり、自殺念慮を持つまで深刻化した思春期になって、初めて治療を受けることができました。もっと早く治療が受けられていれば、あんなに苦しい少年時代を過ごさなくてもよかったはずです」と語っていました。その父親は双極症と診断されて、今でも薬を飲み続けていますが、専門性の高い職業につき、２人のお子さんに恵まれた人生を歩んでいます。

その３歳の子どもにも、小児精神科医が真剣に向き合う必要のある精神症状がありました。しかし米国においても、小児の精神疾患を扱うことができる医師は限られていて、思春期まで診断や治療が行われないケースが多いのが現状です。

この状況を視力と眼鏡に例えると、視力が悪い幼児に対して「そのうち良くなるかもしれない。高校生になっても視力が悪かったら、眼鏡をつくろう」と言っているようなものです。その子は小学校から中学校の大切な時期にずっと、黒板の字がよく見えないまま授業を受け、友だちと遊ぶときも物につまずいたりする危険が伴います。小児期に現れた精神症状に適切な治療を行わないと、苦しい子ども時代を過ごし、症状が悪化するリスクも高まります。

日本では、不登校の子どもが増えていると聞きますが、その中には、うつなどの精神症状を抱えた子どもも多いのではないでしょうか。うつ症状には医学的に適切な対処方法があります。精神科の治療によって、子どもたちが経験している「生きづらさ」を少しでも改善できることがあるのではないかと思うのです。

精神症状がある小児に対してすぐに投薬を行うかどうかは、ケースバイケースです。ただし子どもは大人に比べて、薬物療法や心理療法の効き目が高い傾向があります。小児期に現れる初期的な症状を的確に捉えて適切な治療を始めれば、症状が改善して、その人が生涯にわたってよりよい人生を過ごせるようになるはずです。そして精神疾患の発症を防いで患者数を大幅に減らすことができるでしょう。

◇後編では引き続き、『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』より内田舞さん執筆部分を抜粋し、うつ病の遺伝要因がある子どもの「脳の特徴」とは一体どんなものなのか、遺伝要因があっても脳は変えることができる、という小児精神科の最前線のお話をお伝えする。

