「ドンロー主義」を掲げ、戦線を拡大し続けるトランプ米大統領（写真：ロイター＝共同通信社）

米国家防衛戦略でも念押しした「最重要守備範囲」

アメリカのトランプ大統領による「ドンロー主義」の“進軍ラッパ”が止まらない。

今年1月初め、南米大陸随一の反米・親中ロ国家であるベネズエラを奇襲。同国大統領を拘束し、瞬時に親米路線への転換圧力が強まった。背景には中ロの影響力の排除、特に中国の進出抑止の思惑が見え隠れする。

トランプ氏が猛進するドンロー主義とは、アメリカが“世界の警察官”のバッジを捨て、西半球／南北米大陸に閉じこもるという、単なるモンロー主義（欧州が南北米大陸へ、アメリカは欧州へ相互に不干渉）の焼き直しではない。

むしろ中国封じ込め戦略の根幹で、「灯台下暗し」をなくすため、アメリカの裏庭である西半球から中ロを駆逐するのが先決──との発想のようである。

それは1月23日に米国防総省が発表した、第2次トランプ政権初の国家防衛戦略（NDS：National Defense Strategy）でも明らかだ。

米本土と南北米大陸の防衛を第一に掲げ、報告書では〈アメリカはもはや西半球における重要地点へのアクセスや影響力を、他国に譲ることはない。国防総省は北極から南米に至るまで、特にグリーンランド、アメリカ湾（メキシコ湾）、パナマ運河で、アメリカの軍事的・商業的アクセスを保証するための、信頼のおける選択肢（装備や作戦など）を大統領に提示する〉と謳う。

トランプ政権によるデンマークの自治領グリーンランド領有の動きに反発し、コペンハーゲンで発生した大規模な抗議デモ（2026年1月17日、写真：ロイター＝共同通信社）

これを踏まえると、トランプ氏の矛先は、「解決済み」のパナマ、ベネズエラに加え、現在噛みついているグリーンランド、カナダ、メキシコ、コロンビア、キューバなどや、さらなる戦線拡大も十分予想される。

トランプ米大統領が自身のSNSに投稿したグリーンランドに米国旗を立てるイラスト風の画像。トランプ米大統領（右）の後ろに立つのはバンス副大統領（左）とルビオ国務長官（写真：トゥルース・ソーシャルより）

ベネズエラ攻撃で「ドミノ倒し」必至のキューバ

トランプ氏が“噛みつき中”の中でも、ベネズエラ攻撃で風前のともしびとなっているキューバに注目したい。

同国はカストロ氏率いる左派ゲリラが、1959年に親米政権を打倒して権力を握り、以来社会主義体制を堅守する、西半球で最古参の反米国家である。中南米で左派政権のベネズエラ、ニカラグアと共闘し、“反米三兄弟”の兄貴的存在で、中ロも強力にテコ入れする。

だが今回のベネズエラ攻撃で、親中ロ国家が次々に親米へと転身する“ドミノ倒し”が起きる可能性が高い。

すでにキューバは大きなダメージを受けつつある。これまで一大産油国の盟友・ベネズエラから融通される格安原油に依存してきたが、現在はエネルギー資源をほぼ自給できていないという。ベネズエラの親米化で、この道が事実上絶たれたからだ。

一縷の望みとして、中ロにSOSを打診しているはずだが、ロシアはウクライナ侵略戦争の長期化、中国は国内経済の低迷という具合に、共に厳しい台所事情を踏まえると、軍事・経済・外交コストを勘案し抑制的にならざるを得ない。さらに対米関係も非常にシビアな状況にあり、必要以上にトランプ氏を刺激する行為も避けるだろう。

1月4日付の英ロイターによれば、トランプ氏はベネズエラ攻撃直後、「キューバは崩壊寸前。自滅するので（アメリカが）軍事介入するまでもない」と余裕を見せ、キューバのディアスカネル大統領を早速揺さぶった。

11日にはトランプ氏がSNSで、キューバ系2世のルビオ米国務長官を、キューバ大統領にとの案に対し、「いい考えだ」と賞賛したという。また、ディアスカネル氏に対しても、「手遅れになる前に取引に応じるべきだ」とSNSに書き込み、暗に退任を促している。

どうやらトランプ氏はキューバを兵糧攻めにする作戦のようで、並行して虚実織り交ぜた情報を、意図的にメディアへリークしているようにも窺える。

米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）紙も、トランプ政権はキューバの現政権を年内に転覆させるため、政権内部で協力者をひそかに募っていると報じた。また、23日付の米ポリティコによれば、トランプ政権内でタンカーなど船舶によるキューバへの石油供給を遮断するため、海上封鎖が検討され、ルビオ氏も強く支持しているという。

キューバを「親米国家」に返り咲かせたいトランプ氏の思惑

もう1つ気になるのが、米国民のレジェンド、故ケネディ元大統領（民主党）も達成できなかった、キューバの「親米国家返り咲き」を、共和党率いるトランプ氏が狙っているのではないかという見立てである。

ケネディ氏と同列にレジェンドとしてアメリカ史に名を刻むとなれば、名声を求めるトランプ氏もまんざらではないだろう。

冷戦の最中、革命で東側に組みしたキューバは、地理的に見てアメリカの「柔らかい脇腹に短剣を突き刺す」位置にある極めて重要な要衝だ。米本土とは一衣帯水の関係にあり、アメリカにとっては安全保障上危険この上ない。

当時、米大統領のケネディ氏は打開のため、1961年、亡命キューバ人の武装部隊によるカストロ政権転覆作戦を行ったが、あえなく失敗する（ピッグス湾事件）。その後、1962年に旧ソ連による核ミサイルのキューバ搬入をきっかけに米ソが核戦争寸前まで対立し「キューバ危機」が勃発する。

キューバ危機にあたり、テレビ演説でキューバの海上封鎖を発表するケネディ元大統領（1962年10月22日、写真：ゲッティ／共同通信イメージズ）

キューバは東西対立の絶妙なバランスの狭間で、何とか社会主義国として生き残り現在に至るが、冷戦終結後は戦略的価値も急速に薄れてしまう。だが近年は、中南米を睨む中ロの拠点として、再び存在価値が高まっているようだ。

仮にトランプ氏が米中間選挙の今年11月以前に、キューバの“親米化”を実現すれば、米有権者へのアピール度は抜群で、共和党の大勝も夢ではないかもしれない。

キューバと同様の「危機」が現実味を帯びるニカラグア

ドミノ倒しは、中米ニカラグアにも及びそうである。

同国は1979年の革命で、親米・右派政権が崩壊し、代わって反米・左翼の反政府武装組織が権力を掌握。キューバに続きアメリカの裏庭に2番目の親ソ・共産国家が誕生する。その後はアメリカが支援する右派ゲリラ「コントラ」と左派政権との熾烈な内戦が冷戦終結前後まで続く。

内戦終結後は一時期を除き左派勢力が政権を担っている。現在のオルテガ大統領は、革命時代の反政府勢力の指導者で、権勢を長年維持する独裁者でもある。

ニカラグアのオルテガ大統領（左）（2022年1月撮影、写真：新華社／共同通信イメージズ）

ニカラグアはキューバと同様、エネルギー資源の大半は、“友達価格”でベネズエラから供給される原油に依存しているため、マドゥロ政権崩壊はオルテガ氏にとっても衝撃的だったはずだ。

仏AFPによれば、ベネズエラ攻撃直後の1月9日、ニカラグアの人権団体の話として、盟友マドゥロ氏の拘束を祝福するメッセージをSNSに掲載した同国民60人以上を、司法手続きを無視して一斉拘束したという。

アメリカが同国を無視できないのは、その地理的優位性で、太平洋とカリブ海（大西洋）にまたがり、国の中央に巨大なニカラグア湖が存在するため、運河開発に最適な地として20世紀初めから触手を伸ばしてきた。

ニカラグア湖と湖岸に並ぶ風力タービン（2021年撮影、写真：新華社／共同通信イメージズ）

1910〜1930年代には、実際に軍事占領もするが、結局近隣でパナマ運河が開通したため、ニカラグア運河を建設してもペイしないと判断し、計画倒れとなる。

だが21世紀に入り、パナマ運河の能力限界が問題視されると、ニカラグア運河に再び脚光が集まる。これに飛びついたのが、対米戦略の一環として同国を支援する中国だ。

2010年代に入ると、香港に拠点を置くHKND（香港ニカラグア運河開発投資有限公司）が運河工事に動く。ニカラグア湖を中継する全長約260kmの閘門式（標高差を幾重もの水門で上下させてクリアする方式）で、当初予定では2019年の完成を目指した。

ところが、計画がずさんで頓挫し、現在は白紙になっている。裏庭での中国によるインフラ構想、とりわけ海軍力強化に直結する土木計画を、アメリカは座視できないだろう。

オルテガ政権にとって、キューバと同様に、ベネズエラ産原油の遮断は致命的だが、さらに輪をかけて悩ましいのが、人材枯渇の悪夢だろう。

現在同国は、軍事顧問や治安・司法、教育、行政サービスなど、国家運営の根幹を担う人材の多くをキューバ人が担っている。今後、ベネズエラ攻撃の余波で、キューバが親米国家に返り咲いた場合、ニカラグアは原油遮断に加え、人材枯渇にも見舞われる。そして、オルテガ政権が崩壊して親米政権が誕生するという「ドミノ倒し」のシナリオも現実味を帯びるだろう。

反トランプのブラジル・ルラ政権にいつ牙を剥くか

そして最大の注目が、南米大陸の大国・ブラジルに対し、トランプ氏がどのタイミングで本格的に噛みつくかだろう。

ブラジルのルラ大統領率いる左派政権は、全方位外交を志向しつつもBRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカなど10カ国で構成される新興経済国グループ）を重視している。特に中国との経済関係を強めており、トランプ氏とは基本的に馬が合わない。

ブラジルのルラ大統領（2026年1月、ⒸWagner AraAAoJo／Fotoarena via ZUMA Press／共同通信イメージズ）

これに対し、2022年の大統領選で敗れた極右のボルソナロ前大統領は、トランプ氏とは昵懇で、過激な言動が多く性格も似ていることから「南米のトランプ」との異名を持つ。ルラ政権は、選挙結果が不当だと訴えるボルソナロ氏を、クーデター未遂容疑で訴追し、2025年に長期禁固刑に処した。

これに憤慨したトランプ氏は、2025年7月にブラジルに手渡した関税に関する書簡に「（ボルソナロ氏の有罪判決に対し）これは魔女狩りだ」と記し不満をぶちまけたという。そして、同年8月には報復として、ブラジルに50％の高関税を課しルラ政権に圧力をかけた。

だがアメリカは、コーヒーやハンバーガー用の牛肉、オレンジ果汁のかなりの割合がブラジル産だったため、かえって国内の物価高騰を助長する結果となり、数カ月後には、大半の食料品の関税を大幅に引き下げるという失態を演じてしまう。

トランプ氏にとっては悔しい限りだが、ルラ政権に対し、米中貿易戦争で中国に味方していると見なし、近く強力な報復を実施するかもしれないとの観測もある。

大豆の輸出入に関する米中の攻防に関する話だが、そもそも数年前まで中国はアメリカ産大豆の大半を輸入する大得意先だった。だが、第1次トランプ政権時の米中貿易戦争で、中国は大豆を“武器”として使い、アメリカ産大豆にあえて高関税をかけ、中国国内での需要を意図的に激減させて、トランプ政権をけん制した。

この時、中国が必要とする大豆の相当量を賄ったのがブラジルで、一方のアメリカは大豆輸出量の大幅減というダメージを被ってしまう。

第2次トランプ政権での米中貿易戦争でも、似たような攻防を展開しているが、中国は輸入先の分散や国内生産拡大など、万全の態勢で臨む一方、1次政権時にアメリカと約束した大豆の大量購入を意図的に大幅に遅らせ、トランプ氏をいら立たせている。

一方、ブラジルは中国の巨大需要を満たすため大豆生産を急拡大させており、国連食糧農業機関（FAO）などの調査によれば、2015年は約1億トンだったものが、2025年には1億7000万トンを超え、過去最高を記録している。

ブラジル・パラナグア港に停泊する大豆船（2023年6月撮影、ⒸRodolfo Buhrer／Fotoarena via ZUMA Press／共同通信イメージズ）

かつてのアメリカの対中輸出量の大半をブラジルがカバーする状況で、中国という巨大市場を失ったアメリカの大豆農家にとっては、大打撃である。農業従事者はトランプ氏の岩盤支持層でもあるだけに、看過するわけにはいかないだろう。

しかも今年1月23日には、トランプ氏を逆なでするかのように、中国の習近平国家主席ははルラ氏と電話会談を行い、「良きパートナー」と評している。

ブラジルのルラ大統領と関係を深める中国の習近平国家主席（写真：新華社／共同通信イメージズ）

トランプの最終目的は裏庭の“インフラ覇権”を奪い返すこと

今後トランプ氏の“報復”として考えられるのは、まずはブラジルの対米主要輸出品である鉄鋼やアルミニウムへのさらなる課税だろう。昨年7月以来、工業製品に50％の関税を課しているが、中国との経済協力の強化をやめない場合、例えばこれを100％に引き上げるとすれば、ブラジルにとっては相当なダメージとなる。

また、今年10月にブラジルは大統領選を迎えるが、トランプ政権はあからさまに右派勢力にテコ入れして、有力視されるルラ氏の続投を阻止することも考えられるだろう。

しかし、トランプ氏にとってさらに悩ましいのが、中南米の港湾・鉄道など輸送インフラに着々と手を広げる中国の“影”だろう。（過去記事『ロシアと海軍力で張り合うトランプ、だが“裏庭”の中南米はすでに中国の息がかかる港だらけという「不都合な真実」』参照）

特にブラジルにおいて積極的で、港湾・鉄道に対し、出資・建設・借款・賃貸など、あの手この手で進出を図っている。米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）などの調査によれば、同国南部に位置し、ブラジル屈指のコーヒー輸出港として知られるパラナグア港や、リオデジャネイロ郊外のアス港など数港に中国資本の息がかかっている。

また2024年に中国の全面援助で完成したペルー・チャンカイ港と、ブラジル中部イリェウス港とを結ぶ南米大陸横断貨物鉄道も、中国とブラジルが共同で計画中だ。

アマゾンの密林地帯を横切る形で、全長5000km超の貨物鉄道を建設し、これを足掛かりに、南米大陸の内陸部に眠るレアアースなど、豊富な天然資源を開発するという一大プロジェクトである。

こうした輸送インフラは、そのまま中国に軍事用として転用される恐れがあるため、近い将来トランプ政権が中国排除のためブラジルに圧力をかける可能性は極めて高い。

戦線を拡大し続けるトランプ流「ドンロー主義」は、西半球を“対中包囲”の基盤として組み替えようとしている。グリーンランドの次に圧力の矛先がどこへ向かうのか。試されるのは、アメリカが「裏庭」とみなす地域秩序そのものだ。

力による西半球の領有を画策するトランプ米大統領（写真：新華社／共同通信イメージズ）

筆者：深川 孝行