元ソフトバンク監督・藤本博史インタビュー（後編）

常に優勝、日本一を求められるソフトバンクの監督という重責。その座に就きながら、藤本博史が何よりも大切にしていたのは「選手を気持ちよく試合に送り出すこと」だった。優勝は果たせなかったが、名将たちから学んだ指導論と、コミュニケーションを軸にしたチームづくりを振り返る。



監督就任1年目の2022年、開幕セレモニーで神輿に乗って登場した藤本博史氏 photo by Sankei Visual





【選手を気持ちよく試合に送り出す】

── 現役時代は穴吹義雄さん、杉浦忠さん、田淵幸一さん、根本陸夫さん、王貞治さん、仰木彬さんと、６人の監督に仕えました。

藤本 印象深いのは、レギュラーにしてもらった杉浦監督です。

── 藤本さんが「選手を育て上げる」という指導法において、大きな影響を受けたのは誰ですか。

藤本 臨時コーチで来られた中西太さんです。「引き出しをつくってやらないと選手は育たないよ」と、監督・コーチ時代の分厚いノートを見せてくれ、指導するとは何かを教わりました。その中西さんに教わったことを自分なりにアレンジして、指導しました。選手は十人十色で、それぞれの個性や長所を見極め、指導するということです。

── ほかにはどんなことを？

藤本 あと言われたのが、「打撃練習中は選手に声をかけるな。声をかけることで２、３球損をする。声をかけるならティー打撃の時にしろ。それより打球音を聞け」と。練習に付き合い、試合ではとにかく気持ちよくやらせることを最優先に考えました。

── 監督になってからも、そのような方針だったのですか。

藤本 練習自体は、担当コーチに任せます。ただ監督時代の2年間は、練習方法についてよくコーチと話をしました。キャンプでは、"復習"と"自習"の時間を増やしました。付きっきりだと、選手はコーチの意見を聞かなくてはなりません。だから、全体練習が終わったら、あとの時間は選手のやりたいことをやらせてあげたらどうだと。

── 藤本さんが監督に就任された当時、パ・リーグでは中嶋聡監督（オリックス）、セ・リーグでは郄津臣吾監督（ヤクルト）と、「二軍で育てた選手を伴って一軍監督に就任する」という流れがありました。藤本さんもそうでしたが、一方で王貞治さん、秋山幸二さん、工藤公康さんと、日本一の経験がある監督のあとを継ぐことへのプレッシャーは、どのように感じていましたか。

藤本 常にリーグ優勝、日本一を求められるソフトバンクの監督ですから、やはりプレッシャーはありました。いい選手も揃っていましたし......。ただ、野球というスポーツは相手がいるので、強いチームをつくり上げても絶対に優勝できるとは限りません。

── 監督就任の際、「選手に寄り添い、できるだけケガ人を少なく、リーグ優勝、日本一を目指す」と言われていました。

藤本 とにかく、選手を気持ちよく試合に送り出そうと思っていました。選手には「何か不満があったら、遠慮なく監督室に来てくれ。話を聞くから」と言っていました。コミュニケーションを第一に考えていました。

【ゲーム差０で逆転優勝を許す】

── 2022年の開幕戦セレモニーで、新監督に就任した藤本さんが神輿に乗って登場。それを見ていた柳田悠岐選手が大爆笑していました。その姿からも信頼関係の厚さが伝わってきました。

藤本 選手に信頼してもらえるのはありがたいことですが、私自身も新監督として迎えた開幕戦で、突然「神輿に乗ってください」と言われて（笑）。正直、恥ずかしさもありましたが、中村晃も今宮健太も笑ってくれて、緊張感が和らいだのはよかったと思います。

── 監督時代を振り返ると、やはり柳田選手、中村選手、今宮選手が、とくに印象に残る存在になりますか。

藤本 私は三軍監督、二軍監督も経験させてもらいましたので、背番号100番台の育成から上がってきた選手たちも強く印象に残っています。柳田と同じ2010年のドラフトでは、育成４位で千賀滉大、５位で牧原大成、６位で甲斐拓也が指名されました。

── 藤本さんが育成選手の指導にも力を注ぎ、その結果、いずれも日本代表クラスの選手へと成長しました。

藤本 球が速い、足が速い、肩が強い。走攻守の三拍子がすべて揃っていなくても、何かひとつ秀でたものを持つ選手をスカウトが発掘し、ソフトバンクは三軍制（現在は４軍制）を敷いて、球団全体で育て上げています。短所を直すのではなく、長所を伸ばすという考え方です。

── 藤本さんが監督を務めていた時は、オリックスがリーグ３連覇を達成するなど黄金期でした。

藤本 エースには山本由伸（現・ドジャース）がいて、中継ぎにも球の速い投手が何人も揃っていました。打線の中心は吉田正尚（現・レッドソックス）でしたね。2022年はリーグ連覇を果たし、日本一にもなっていますから、やはり強いチームでした。

── 2022年は最終戦に敗れたことでオリックスに並ばれ、直接対決の勝敗で優勝を逃しました。

藤本 監督１年目だった2022年は、残り２試合でマジック１が点灯しましたが、勝ちきることができませんでした。ゲーム差０ながら優勝できなかったあの悔しさは忘れません。それでもああいう時代に監督を務めさせてもらえたことは、本当にいい思い出です。

── 失礼な聞き方になるかもしれませんが、あの最終戦に勝っていれば、その後の流れ、たとえば翌2023年の３位という結果も、違った展開になっていたのではないかと感じたことはありませんか。

藤本 小久保裕紀までのつなぎの監督だという意識はありましたし、２年契約のうちに一度優勝して辞めたらカッコいいなという思いはありました。そんなにうまくはいかないですね（笑）。監督という仕事は楽しいですが......やっぱりしんどいですよ。

【小久保裕紀は自分にも選手にも厳しい】

── 当時のレギュラー選手への思いは？

藤本 ほとんどの選手が、二軍時代から一緒にやってきたメンバーだったので、それぞれに思い入れがあります。柳田、今宮、中村、甲斐が主力で、マッチ（松田宣浩）が打順７番に下がり、栗原陵矢や三森大貴、上林誠知らはレギュラーに定着してもらいたい、ちょうどそんな時期でした。ただ、コロナ禍やケガも重なり、なかなか思うようにはいきませんでした。

── そうしたなかで、藤本さんが育てた選手たちが貴重な経験を積み、それが今の強いソフトバンクへとつながっているように感じます。

藤本 少ないチャンスをしっかりものにしてくれた選手はいたと思います。投手で言えば、私の監督１年目には、育成からはい上がった千賀滉大が11勝、大関友久が７勝、石川柊太も７勝を挙げてくれました。さらに、2022年に広島から移籍し、育成契約も経験した藤井皓哉が22ホールドを記録しています。

── そうした苦労を重ねてきた選手に、つい目が向くところはありますか。

藤本 中心選手は気持ちよくプレーさせれば、しっかり結果を出してくれます。ただ、ひとつだけ言いたいのは、投手は別としても、野手で試合を休まない選手が少なくなったと感じます。中村晃や今宮は、少々のケガなら痛みを隠し、必ず試合に出ていました。そのくらいの気概を持ってほしいですね。

── 小久保裕紀監督についてどう思われますか。

藤本 本当にいいチームをつくったと思いますよ。小久保自身も努力家で、いわゆる天才タイプというだけの選手ではありませんでした。とにかく練習量がすごかった。自分にも厳しいし、選手にも厳しい。だからこそ、２年連続のリーグ制覇、昨年の日本一につながったのだと思います。一方で、柳田ら主力の年齢が上がってきたなか、世代交代も進み、柳町達や野村勇といった若い選手も出てきました。あとは捕手ですね。海野隆司ひとりでは、さすがに大変です。

── 藤本さんは、日本ハムの新庄剛志監督とも縁があるのですね。

藤本 現役時代、私がオリックスにいて、彼は阪神。偶然にも同じマンションに住んでいました。2022年からふたり揃って新監督として戦うことになったのも、何かの縁だったのでしょう。今季はエース格の有原航平が日本ハムへ復帰しましたし、故障者が戻ってくるオリックスも面白い存在です。３強はいずれも、十分に優勝を狙える力があると思います。古巣・ソフトバンクを応援する気持ちはもちろんありますが、パ・リーグのペナント争いへの興味は、今年も尽きそうにありません。



藤本博史（ふじもと・ひろし）／1963年11月８日生まれ。大阪府出身。天理高から1981年ドラフト４位で南海に入団。強打の内野手として活躍。1998年のシーズン途中にオリックスに移籍し、その年限りで現役を引退。引退後は解説者の傍ら、居酒屋を経営するなど長らく球界から離れていたが、2011年に二軍打撃コーチに就任。その後、一軍打撃コーチ、三軍監督、二軍監督を歴任し、2022年から２年間、一軍監督としてチームを率いた