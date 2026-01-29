「薬の添付文書を無視する精神科医はざらにいる！」精神医療現場を知り尽くす専門家が指摘《足立区14人死傷ひき逃げ事件から学ぶべき教訓》

2025年11月24日午後0時30分ごろ、東京都足立区梅島2丁目付近の国道4号で起きたひき逃げ事件は、14人もの死傷者を出す大惨事となった。事件の衝撃は大きかったが、同時に多くの人は「またか」という既視感もあったのではないだろうか。近年、車両が歩行者に突っ込む暴走事件は、もはや珍しい出来事ではなくなっているからだ。

NEWSポストセブンの取材によると、横尾優祐容疑者（37）は、数年にわたって精神科への通院歴があり、向精神薬の副作用があるため、主治医から車の運転を止められていたという。また、通院先を変えたばかりで、服薬の内容が事件前日に変わったことも触れている。

こうした事件が起きるたび、議論は加害者個人の資質や精神状態に注目されがちだ。しかし、精神医療と運転行為をめぐる問題について、これまで十分に検証されてきただろうか。

添付文書に書かれている「重要なこと」

向精神薬（抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬など）には、自動車運転の禁止または厳重注意するよう添付文書に明記されている。

眠気、判断力低下、衝動性の増大、さらには自殺念慮や攻撃性の高まりといった副作用が記載されている薬も多く、本人のみならず家族にもそのリスクを説明するよう「重要な基本的注意」で注意喚起されている。

問題は、それらの内容が患者にしっかりと説明されていないケースも多い点にある。

20年以上にわたり、精神医療機関の不正の摘発に関わり、著書に『精神医療ビジネスの闇』（北新宿出版）があり、『市民の人権擁護の会』日本支部代表世話役の米田倫康氏はこう指摘する。

「今回の足立区のひき逃げ事件では、以前の主治医から『車の運転はしないように』と説明があったようです。事件直前に通院先と薬が変更されたようですが、どこまで情報共有や注意喚起があったのかはわかりません。ただ、実際の精神医療の現場では、医師が副作用や運転制限について十分に説明していないケースも珍しくありません」（米田氏、以下同）

患者自身が「向精神薬を飲んでいても運転できる」と誤解あるいは都合良く解釈したまま、日常的に車を使っている可能性があるというのだ。

2016年の「緩和」が生んだ混乱

かつては、向精神薬を服用している場合、運転は原則「禁止」とされていた。しかし2016年、添付文書の表現が見直され、運転「禁止」の薬と「注意喚起」にとどまる薬に区分されるようになった。

米田氏は「この変更は、車がなければ通院も生活も困難であり、社会復帰が妨げられてしまうという患者の実情を踏まえた面もあった」と語る。

「結果として、医師自身がその区別を正確に把握していない、あるいは添付文書を確認していないケースも実際に生じています。また、現実的ではないとして画一的な規制に反対する医師が、運転禁止薬であることを知った上で『自己責任』による運転を黙認する場合もあります。『添付文書の運転禁止の注意喚起は、多くの場合有名無実化しており、運転禁止が遵守されているとはいいがたい』と指摘する専門家もいます。

当然、注意とは禁止ではないから大丈夫、医師がお墨付きをくれたから大丈夫だと都合よく解釈してしまう患者も出てくるでしょう。

しかし、これはあくまでも運転する側の都合の話です。その車に巻き込まれるかもしれない第三者にとっては脅威になり得る話です」

