「飲酒運転は絶対ダメなのに、薬物治療中の運転は事実上許されている…」誤った薬物治療の影響で発生した《全日空機ハイジャック事件》でも問われなかった医師の責任

2025年11月24日に発生した「足立区14人死傷ひき逃げ事件」。横尾優祐容疑者（37）は、数年にわたって精神科への通院歴があり、向精神薬の副作用（眠気、判断力や反射運動能力低下）があるため、主治医から運転を止められていたという報道もあった。事件直前に通院先と薬を変えていたことも指摘されていた。

向精神薬の添付文書には、車の運転以外にも人命に関わるような機械の操作も「禁止」もしくは「注意」するよう明記されている。

しかし、多くの精神医療現場では、医師から向精神薬の副作用の説明が十分になされないため、患者は悪気なく車の運転や機械の操作をしているケースも少なくないという。

前編記事『「薬の添付文書を無視する精神科医はざらにいる…！」精神医療現場を知り尽くす専門家が指摘《足立区14人死傷ひき逃げ事件から学ぶべき教訓》』より続く。

「向精神薬を服用しても問題ない」

精神科に通院したことのない人は、「薬の副作用を患者に説明しない医師は例外的なケースでは」と思われるかもしれない。

しかし、20年以上にわたり、精神医療機関の不正の摘発に関わり、著書に『精神医療ビジネスの闇』（北新宿出版）があり、『市民の人権擁護の会』日本支部代表世話役の米田倫康氏はこう語る。

「ある会社経営者の証言では、工場で機械を扱う業務に復帰予定の従業員について、主治医に『向精神薬を服用している状態で現場復帰して問題ないか』と確認したところ、『まったく問題ない』と言われたといいます。しかし後でその薬を調べてみると、添付文書には機械操作をしてはいけないとしっかり明記されていました。

たとえば、居酒屋が車で来店していると分かっている客に酒を提供すれば、酒類提供罪等の刑事責任を問われます。その客が事故を起こしたら危険運転のほう助とみなされることもあり、刑事罰や行政処分の対象となります。

一方、車を運転すると分かっている人に運転禁止薬を処方したとしても罪にはなりません。運転禁止や注意が明記された向精神薬を服用し、その影響下で事故を起こした場合に本人が危険運転致死傷に問われることがありますが、その主治医が責任を問われたケースは聞いたことがありません。

主治医が説明を怠ったかどうかを立証するのは困難であるため、責任を追及しようもないのでしょう。それでは処方する側の意識は変わりません」（米田氏、以下同）

薬を誤って処方してもお咎めなし

1999年に発生した「全日空機ハイジャック事件」の犯人のケースでは、当時未認可の抗うつ薬SSRIを主治医の責任の下個人輸入で処方されており、「強度のうつ状態かつ薬物治療の影響で攻撃性が高まった」と裁判で認められた。

この裁判では、主治医が証人として出廷し、次々と試したSSRIに効果がなかったことや、そもそも誤診だった可能性を認めている。しかし、この主治医は刑事・民事の責任を問われることはなかった。ここにも、精神医療における「免責構造」が透けて見える。

これらの問題の核心は、主治医から副作用の説明があったにもかかわらず、患者が単にルールを破ったのか、それとも副作用やルールを知らされていなかったのかという点にある。もし後者であれば、責任はどこにあるのか。

刑法39条という「もう一つの壁」

「足立区14人死傷ひき逃げ事件」では、容疑者の刑事責任能力の有無が争点となっているため、刑法39条の存在意義も批判の対象となっている。というのも心神喪失・心神耗弱の場合、責任能力が否定または軽減され、無罪もしくは減刑の可能性があるためだ。

この規定は、国際的には「差別的」「前近代的」との批判が強いという。

「この規定によって、本人は責任主体から外され、裁判を受ける権利すら奪われる場合があります。一方、不起訴で裁判すら行われない場合、被害者や遺族は、加害者の情報や事件の経緯すら知ることも困難になります。

今回の足立区のひき逃げ事件でも、供述内容だけを見れば不起訴になっても不思議ではない。しかし、社会的影響が大きいため『処罰せざるを得ない』という力学が働く。そこには一貫した原則ではなく、世論への配慮が垣間見えます」

本当に問われるべきもの

精神疾患と犯罪を短絡的に結びつけることは避けなければならない。しかし同時に、「説明義務・情報共有・責任分担が曖昧なまま放置されてきた構造を直視する必要がある」と、米田氏は指摘する。

「たとえ標準的な使い方をしたとしても向精神薬の副作用は避けられません。個人差が大きいために一律の規制を反対する声も理解できますが、量の増減や他の薬との組み合わせ、体質、体調などの要素が大きく左右し、どう作用するのか実際には誰にも分からないのが現状です。

衝動性や攻撃性を高めて自殺や車両暴走、暴力事件に結び付くことすらあります。今議論すべきは向精神薬の是非以前の話です。

メーカーの注意を無視したエスカレーターの使用で5歳児が亡くなったという痛ましい事件が先日スキー場で起きましたが、メーカー及び厚生労働省が明記する「重要な基本的注意」すら無視した注意義務違反が精神医療現場で横行している現状は見過ごせません。

無辜の通行人が巻き込まれる時代、個人の善意や注意に委ねる段階は、すでに過ぎていると思います」

「足立区14人死傷ひき逃げ事件」は、単なる一人の加害者の問題ではない。向精神薬の副作用、医師の説明義務の不徹底、責任を問われない医療構造、そして刑法39条という制度的壁。

これらが複雑に絡み合った結果として、誰も責任を引き受けないまま、被害だけが社会に残されている。

精神疾患と犯罪を短絡的に結びつけることなく、しかし「誰が、何を、どこまで担うべきなのか」を問い直さなければ、同じ悲劇は繰り返されるだろう。

【こちらも読む】ヤブ医者の「医師免許」を剥奪できない本当の理由…『脳外科医 竹田くん』が白日の下にさらした、患者を傷つけても手厚く守られる「最強資格」のダークサイド

