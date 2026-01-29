沖縄に生きる少年少女が暴力に立ち向かう！　注目の大型新人作家が放つ青春長篇小説【『はくしむるち』刊行記念エッセイ】

2024年に『月ぬ走いや、馬ぬ走い』で群像新人文学賞と野間文芸新人賞をダブル受賞し、鮮烈なデビューを飾った豊永浩平さんの最新長篇『はくしむるち』が刊行されました。沖縄を舞台に、現代と80年前の戦時中という二つの時代を交差させながら、暴力に立ち向かう少年少女たちを描く青春小説です。くしくも戦後80年・昭和100年の節目となった去年、著者はどのような思いで本作を書き上げたのか。「群像」2026年3月号に掲載される刊行記念エッセイを、Webで特別に先行公開します（※誌面と一部表記を変更しています）。

人身御供伝説とウルトラマンの「怪獣」

高校の頃-- 暇さえあればママチャリを駆り、バッグには財布と文庫本を忍ばせて、ただあてもなく沖縄本島を巡るという趣味を持っていました。

スマートフォンでGoogle Mapsを開き、地中にうずめられた不発弾のせいもあり、モノレール以外には目ぼしい鉄道もない島を、それこそじぶんの足と機械であらたな景色と地図を作成するかのように、興味の赴くままに走ってみる。強い日射しだけでなくて、年がら年中おもったるくへばりつく湿気と、坂だらけの道。晴れた空からとつぜんザアッと降っては辺りを霧のように覆う天気雨［てぃーだあみ］。快適なサイクリングには向かない土地柄だと、走りつつ何回も実感させられましたが、それでも丘や道路からのぞく、陽を照りかえしてきらめく海や、雨露に濡れてかがやく芭蕉、サトウキビの葉はうつくしい！ そしてある日、いわゆる「極東最大の軍事基地」として知られる基地のフェンスがグルリと巡らされた、嘉手納［かでな］の58号線を抜けた先の道路脇に、ぼくは周囲とは空気の違う池の溜まりを発見したのでした。

屋良漏池［やらむるち］、というのがその池の名。道路脇の入り口には立て札があり、そこには池の来歴が記されていました。どうやらはるか昔-- 義本王の時代、つまりは約750年まえのこと。この池に大蛇が棲み付き暴風や日照［ひで］りを巻き起こし、村に災いをもたらしていた、そして貧しい親に孝行するため生贄として童女が選ばれ、彼女自身も腹をくくるものの、その心意気に感心した天神様によって蛇は退治され、救われたまう-- という、人身御供［ひとみごくう］の伝説。

親孝行、若い娘、大蛇への供物。肥前の松浦佐用姫をひとつのモデルとした生贄譚と似通った神話素を持つこの説話が、それこそ説経節の「まつら長者」とおなじく、後年、芸能の題材として用いられたことも札には記されていました。18世紀に成立した、琉球歌舞劇の組踊の一モチーフとして-- 親、そして共同体へ捧げられる若い娘の身代わりには、殊勝で儒教的な行為としての解釈が加わり、明や清からの冊封使［さっぽうし］への歓待として演じられたのです。

鬱蒼としたちいさな森のなかに、佇む拝所と池の溜まり。周囲にあるはずの嘉手納の開発された街並みとは隔絶されて静かで、しかしどこかおなじような-- 屋良漏池のそうしたイメージは、数年経ち、「ウルトラ」シリーズのシナリオライターとしておおきな役割を担っていた金城哲夫と上原正三を調べるなかで、さらに別のイメージと結びつきました。彼ら二人は、戦後世代として沖縄を見つめてきた県民であり、ぼくの先輩にあたる創作者でもある。そして上原脚本として名高い『帰ってきたウルトラマン』の第33話「怪獣使いと少年」のなかに、ぼくは、あの池の大蛇をふたたび見出したのです。

それはよそ者として共同体から排除されるメイツ星人と良少年-- さらに郷秀樹＝ウルトラマンジャックでさえ目を覆ってしまうような、人間の暴力の禍根によってめざめるあのムルチ。即ち、人身御供譚が残る池とおなじ名を銘打たれた、「怪獣」のイメージとしてなのでした。

小説で描いた「線」

デビュー作となる小説を上梓してからというもの、ぼくは卒論執筆や単位取得と合わせて、駆け出しの小説家として大学に通いながらイベントをやってみ、いくつか文章も書いてきました。しかし、すぐにも2作目に取り掛からねばならない。ぼくが卒業論文の作品として選んだのは、殉死、というテーマについて扱った大江健三郎の最晩年の長編『水死』。そして卒論を書く合間にも近づく、戦後80年かつ昭和100年の節目となる2025年。卒論執筆に集中し、小説を書きあぐねている最中にも耳にするのは、米兵による暴行や、クリミア半島やパレスチナでのニュース。さらにはそれらを取り巻く、殊にアメリカを基軸とした世界情勢です。揺れ動く世界を沖縄という土地から、遠くとも確かな地鳴りを聞くようにして過ごしていた、卒業間近のゼミ。卒論指導のブレインストーミングでの教授の発言を思い出して、ようやくぼくは小説執筆の埒を明けたのでした。

発言は、カフカの短編『流刑地にて』に関するもので-- 曰く、作中の、受刑者へ刺青のように判決を彫るための奇妙な機械は、あながちフィクショナルなものだともいえない。いわゆる、高校の倫理でいちどは目にするはずの白紙［タブラ・ラーサ］な状態というように、傷や法をみずからの身体に記されることによって、人は主体となっていくのだと。それなら-- とぼくは考えたのでした。そのまっさらなまま生まれた人間に刻まれる傷や法、いわば「線」のような何がしかを、過去、それからいまに至るまで続いている争いによって「領土」として切り刻まれた、土地の物語とリンクさせることはできないか？ そして、戦時下を生きる少年少女たちに書き込まれる傷と、ぼくのようにあくまで平和のなかで大人になった・なりつつある子どもたちとを、「線」が書き込まれる主体として設定し、過去と未来を、こことよそをつなげることはできないだろうか？

線。たいして読んでいるわけではないものの、興味のままにページを繰っていた民俗学の本のなかにもまた、それについて記されているのを思い返す。それは共同体を仕切る境界であり、魔のものが侵入しやすいという、山や水辺、橋や辻などの土地の線。くわえて、なによりも生贄や集団のなかで外れものとされた「異人」に刻まれる、聖痕［スティグマ］としての線。

金城哲夫が帰郷した後、『帰ってきたウルトラマン』のメインライターの一人として脚本を執筆した上原が想像した怪獣ムルチは、ぼくが訪れた屋良漏池のほかにも、沖縄語［うちなーぐち］で何々もどき、という意の「もどき」に対応する方言「むるち」説が、ネーミングの由来としてファンの間では挙げられています。これらすべてを総合して考えて-- 戦争と領土、そして人間の体に書き加えられるさまざまな「線」と、いわばまだ大人ではないもどき［むるち］の子どもたちが、どのように相対するのか。ちょうど大学を卒業して、子供時代に一区切りをつけた身として、その思い出や情景を交えつつ、どうにか書いてみようと決意し、ぼくはこの長編小説に乗り出したのでした。

沖縄のみならず、あらゆる場所に領土線として引かれた深い裂傷のような壁。象徴的なものでもあり、物理的なものでもあるその壁への戦いは、グラフィティによって落書きを繰りかえす主人公らと、彼らの時間と交錯するかたちであらわれる過去の少年兵の語りとともに、小説のなかに記されています。

そして、思わぬ長さとなり、苦しさもあった執筆過程のなかで-- 書くということもまた、支配的な領土としてではなく、新しい線を記すための地図のようなものとしてあるはずだと考えつつ、どうにかぼくはこの小説を書き終えたのでした。もちろん、いまも続く深い混乱のなかで、読むという行為をつうじて、読者の側にもあらたな地図がささやかにでも広がるような作品であれば、と願いつつ。

