睡眠時間も有休取得率も低い日本人は知らない「疲労の新常識」…ただ寝るだけ、ダラダラしても無意味だった

「突然ですが、問題です。『疲労』の対義語は何だと思いますか？ 『休養・休息』ではありません。そう答えてしまうのは、日本人が休み方についての知識をあまりに持っていないからです。疲れは寝たら取れるもの、という考えは錯覚。単に眠ったり身体を休めたりするよりも、効果絶大な休み方があるんです」

シリーズ累計20万部を突破した『休養学』の著者で、日本リカバリー協会代表理事も務める医学博士・片野秀樹氏がそう語るように、日本人は本物の「休み方」を知らない。

疲労はそのまま老化と病に直結する

20〜69歳の日本人10万人を対象にした調査（日本リカバリー協会、'23年）によれば、81・8％もの人が「疲れている」と感じている。

日本人の睡眠時間は、OECD加盟国のうちで最下位の7時間24分。また、有給休暇取得率が先進国に比してかなり低いというデータも、日本人が疲れていることを裏付ける（下のグラフ参照）。

疲れが取れない状態が慢性化すると、老化や病気に直結する。日本疲労学会理事長で神戸大学大学院特命教授の渡辺恭良氏が解説する。

「疲労には、身体全体で起きる肉体的な疲労、脳で起きる精神的な疲労、ウイルスなどが原因となる感染性の疲労の3つがあります。それらすべてに共通して起こっているのは、個々の細胞の酸化、細胞を修復するエネルギーの低下、そして炎症なんです。

実は、それらの過程は細胞が老化するメカニズムとほぼ一緒。なので、疲労を十分に回復せずに過ごしていると老いが速まり、生活習慣病をはじめとした病にもかかりやすくなってしまいます」

横になるだけでは「休養」と言えない

元気で長生きするためにはうまく疲労を回復していかなくてはならない。どのような休み方が身体にとって最適なのかを考えていこう。

前出の片野氏が、冒頭の問いへの答えを明かす。

「『疲労』の対義語は『活力』です。過度の肉体的・精神的活動の後に、活動能力が減退している状態を疲労と呼びます。そして疲労状態から活力、つまりエネルギーを再び高めていくのに欠かせないのが休養なのです。

横になっているだけでは活力は高まりきらないですし、加齢とともに、活力は高まりにくくなってくる。そこで、受動的に身体を休めるだけでなく、能動的に活力を増進しなくてはなりません。そんな休養を積極的に取りに行くという姿勢を、私たちは“攻めの休養”と呼んでいます」

攻める休養――これを実践するためには、休養にも種類があることを知り、自らに適した休養をそこから選び取ることが極意だというのだ。

では具体的に、7つあるという「休養の技法」を見ていこう。【後編記事】『「週末の寝だめ」が疲れの原因「あえてアクティブに過ごす」ほうが疲れが取れやすい《科学的な理由》』につづく。

「週刊現代」2026年2月2日号より

