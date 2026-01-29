拳銃片手に「特攻」を志願した若き搭乗員を司令はまさかの拒否…紫電改の部隊で耳にした「震えるほど切ない命令」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は最年少に近い搭乗員として新鋭機・紫電改を駆って戦った笠井智一上飛曹を紹介する。

実戦経験のある搭乗員としては「最若年クラス」

太平洋戦争の開戦初頭、「無敵」を謳われた零戦も、次第にその神通力を失っていった大戦末期。敗勢が誰の目にも明らかだった戦局のなかで、日本海軍戦闘機隊を担って戦ったのは、開戦後に大量に採用され、急速養成の課程をおえたばかりの、20歳前後の若者たちだった。

なかでも甲種飛行予科練習生（甲飛）十期生は、甲飛としてはじめて1000名を超える大量養成となり、しかもその第一線配備が昭和19（1944）年初頭、すなわち大戦後期のマリアナ諸島、フィリピンでの「決戦」直前だったこともあり、あらゆる戦場でめざましい働きをみせた。

甲飛十期のうち、戦闘機専修となった搭乗員は350名。うち約八割にあたる276名が、戦争が終わるまでの1年半の間に、ほとんどが10代の若さで命を落としている。

笠井智一は、その甲飛十期出身者のなかでも強運に恵まれ、17歳で実戦部隊に配備されてから19歳で終戦を迎えるまで、終始空戦に明け暮れ、味方機との協同戦果をふくめ約10機の敵機を撃墜した。また、戦闘機乗りとして著名な菅野直大尉や杉田庄一上飛曹の列機（僚機）を務めたことでも知られる。

私が初めて笠井と出会ったのは、いまから30年前、平成8（1996）年8月、上野精養軒で行われた「零戦搭乗員会」総会のときである。当時、元零戦搭乗員をはじめ、戦争体験者や遺族の取材を始めていた私は、戦争中、笠井が所属していた紫電改部隊、第三四三海軍航空隊（三四三空）の飛行長だった志賀淑雄（少佐）から笠井を紹介された。笠井は当時70歳。当時存命だった約1100名の元戦闘機搭乗員のなかで、実戦経験のあるクラスとすれば最若年に近かった。インタビューを受けたこともほとんどなかったという。

「真珠湾やラバウルで活躍された先輩方とちがって、私らは、戦地に出た瞬間からグラ公（グラマンF6Fヘルキャット＝米戦闘機）に追い回されて負け戦ばっかり。もう、やられっぱなしで終わってしまいました。ですから私は、零戦の強さというのを全然知らんのですよ。

戦争に関しても、あとになったら何とでも言えるけど、当時はとにかく無我夢中でした。何のために、なんて考える暇もありません。とにかく我々はね、敵をやっつけなければ自分がやられる、目の前に戦争があるから戦う、それだけでした。ただ空戦あるのみ。

『大和魂』だけでは勝てないことはわかっていても、なにくそ、宿敵米英を倒すんだ……ということ以外、何もなかったと思いますよ」

「休む間もない猛訓練」で戦闘機隊員に

笠井智一は大正15（1926）年、兵庫県篠山の農家に、5人きょうだいの末っ子として生まれた。兵庫県立鳳鳴中学校（現・篠山鳳鳴高校）二年の頃、母校の先輩で、海軍陸上攻撃機搭乗員だった小谷雄二大尉（戦死）の帰郷講演を聞き、感動して飛行機乗りを志すようになる。

中学四年のとき、海軍甲種飛行予科練習生を受験、昭和17（1942）年4月1日、十期生として、茨城県の土浦海軍航空隊に入隊した。

同期生は全部で1097名。前年の12月8日、アメリカ、イギリスなどとの戦争が始まっていたため、甲飛初の1000名を超える大量採用となった。

「入隊したその日は、それはもうお客さん扱いで、教員もみな親切にしてくれました。それで、これはいいところへ来たと思ったら、次の日見ると、デッキ（居住区）の端にある教員室のビーム（梁）に、ぶっとい棍棒が5本も6本も、『祝入隊』というノシをつけて下げてある。あれは何だろう、と思っていると、さっそくその晩から『お前たちにこれから軍人精神を入れてやる』と、その棒、海軍ではバッター（軍人精神注入棒）と言うんですが、それで思い切り尻を殴られた。これにはびっくりしました。これはえらいとこに来たなあ、と。私はまだ16歳になったばかり。夜ハンモックで寝るとき、常磐線の汽笛の音が遠くに聞こえてね、あれに乗ったら帰れるのにと、涙で枕を濡らしたりもしました」

休む間もない猛訓練で鍛えられ、わずか1年少々で昭和18（1943）年5月には予科練を卒業。飛行練習生を経て戦闘機搭乗員となる。

笠井は、四国松山で編成中の第二六三海軍航空隊（二六三空）、通称「豹部隊」に配属が決まった。

「豹部隊というのは『悲劇の戦闘機隊』といわれるぐらいで、まともな戦争らしい戦争もできないまま壊滅したんです。搭乗員は70数名いたんですが、終戦まで生き残ったのは8名だけです」

「空戦の先輩」との出会い

以後、笠井はグアム島に進出、ここで、海軍有数の「撃墜王」といわれる杉田庄一一飛曹（のち上飛曹）の小隊の列機になった。杉田は、前年の昭和18年4月18日、連合艦隊司令長官・山本五十六大将が乗機を撃墜され戦死したときの6機の護衛戦闘機のうちの1機で、ソロモン諸島上空の戦いで負った火傷の痕も生々しく、まだ20歳の誕生日も迎えていない若者だったが、すでに歴戦の風格をたたえていた。

笠井は杉田一飛曹から、

「お前たち『ジャク』（若年搭乗員）が敵機を墜とそうなんて考えるな。とにかく俺について来い。敵機を墜とすのは俺が墜とす。俺が撃ったら、お前たちも、敵機は見えてなくてもいいから同じように撃て。そしたら協同撃墜になるんだから」

と、空戦に臨む心構えを懇切に、かつ厳しく叩き込まれた。部下に直接、チームワークや空戦技術を説くのは、職人気質で一匹狼的な者の多かった海軍戦闘機隊では希なことである。しかし杉田一飛曹は、笠井に、山本長官機護衛のときのことはただの一度も話さなかったという。

以後、笠井はグアム島に来襲する米軍の大型爆撃機、コンソリデーテッドB‐24の邀撃戦や、サイパン島の米上陸部隊の攻撃に出撃を重ねた。

度重なる戦闘に壊滅状態に陥った二六三空は解隊され、生き残り搭乗員の多くはフィリピン・ミンダナオ島のダバオに後退、第二〇一海軍航空隊に編入された。ここで笠井は、その後一年あまりをともに戦う菅野直大尉と出会う。

「ある日、ダバオの町の一杯飲み屋で、酔っぱらって大喧嘩したんです。それで、私が殴った相手がダバオの憲兵隊の隊長だったらしく、その夜、憲兵隊から、軍法会議にかけるから犯人を引き渡せ、と言ってきた。応対に出た菅野大尉が、『相手が誰であろうと俺の部下は渡せん』と追い返したそうですが、あんまりしつこく来るもんだから、これは面倒だと。たまたまヤップ島が敵機の空襲を受けているというので、菅野大尉以下6機でヤップ島に派遣されることになりました」

菅野大尉率いるヤップ島派遣隊は、7月16日から23日にかけ、連日のように来襲するコンソリデーテッドB‐24を邀撃、戦果を挙げ、第一航空艦隊司令長官より表彰された。

悪化する戦況と終戦

そして10月17日、米軍上陸部隊がフィリピン・レイテ湾口のスルアン島に上陸、これを米軍の本格的侵攻のはじまりと捉えた海軍は「捷一号作戦」を発動、総力を挙げて敵上陸部隊を攻撃することになった。だが、その「決戦」にも日本軍は惨敗する。

「それからは毎日、特攻、特攻でした。私は3回、直掩で出ています。

11月半ば、杉田上飛曹が何か思いつめた様子で、『笠井。拳銃を持って俺と一緒に来い』、それで、二人は拳銃片手に飛行場の横を流れるバンバン川の川床にあった二〇一空の粗末な指揮所に向かいました。杉田兵曹は玉井司令に、『私たちもぜひ特攻に出してください』と言う。ところが玉井中佐は、『何？ 特攻などいつでも行ける。それよりお前たちは内地に帰って、戦死した豹部隊の戦友の墓参りを俺の代わりにしてこい。頼むぞ』……これにはさすがの杉田上飛曹も一言もありませんでした」

まもなく、笠井に内地への転勤命令が出た。菅野大尉はひと足先に内地に帰っていて、横須賀で菅野大尉の指示を受けるように、という簡単な説明だったという。杉田上飛曹への転勤命令は少し遅れ、再会を果たすのは翌昭和20年1月のことである。

「菅野大尉によると、われわれは二五二空の指揮下に入り、マルダイ（〇の中に大）の直掩が任務になるということでした。で、マルダイって何じゃい、と隊長に頼んで見せてもらいましたが、それが桜花だったんです。

『これで1トン爆弾だ』『こんなので飛べるんかい？』『ロケットがついていて何分か飛べるらしい』『へえ』という感じで、自分で乗りたいとは思わなかったですね」

まもなく、菅野大尉以下新編成の飛行隊は戦闘第三〇一飛行隊と呼ばれることとなり、戦地帰りや内地からの転勤者もおいおい増えてきた。

「ある朝、訓練前の整列で、菅野大尉から、われわれ戦闘三〇一飛行隊は『新選組』のニックネームで呼ばれることになったが、これは久邇宮の命名であること、また当初のマルダイ直掩の任務は二五二空の零戦隊が受け持ち、われわれは第三四三海軍航空隊の指揮下に入って新鋭機紫電改の制空隊になるということを知らされました」

昭和20年3月19日、呉軍港の空襲に来襲した米軍機の邀撃戦で初陣を迎えた三四三空は、その後、沖縄戦に備えて九州に進出。4月15日には鹿屋基地で杉田上飛曹が戦死。

その後、戦況の変化にともなって、三四三空の主力は国分基地、大村基地と移動を重ねた。しかし、戦いの回を重ねるにつれ、部隊の戦力もジリ貧となり、機材、燃料の補給もままならなくなっていった。4月21日に林喜重大尉、6月22日にその後任の林啓次郎大尉、7月24日には鴛淵孝大尉と飛行隊長の戦死が相次ぎ、8月1日には。つねに先頭に立って戦い続けた菅野大尉も戦死する。

菅野大尉の戦死からわずか２週間後の8月15日、戦争は終わった。

