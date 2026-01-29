同窓会で再会した女子との話題９パターン
かつての級友たちとひさしぶりに再会できる同窓会は、成長した男女が再び「出会い直す」チャンスの場と考えることもできます。仲の良かった男友達と騒ぐばかりでなく、美しく成長した女子にも積極的に話しかけていきたいものです。そこで今回は、「同窓会で再会した女子との話題９パターン」をご紹介させて頂きます。
【１】「かわいくなったね。」「綺麗になったね。」とほめる
当時の面影がないほど魅力的に成長している女子には、まずストレートにほめることでポジティブな印象を伝えましょう。ただし、あまりに「変わった」ばかりを連呼するのは逆効果になることもありそうです。
【２】「また今度飲みに行こうよ」と次の機会を設ける
大規模な同窓会では、少人数でじっくり話をするのが難しいこともあります。気になる女子とある程度きっかけを作ったら、仲のよい数人だけの小さな同窓会を提案してみてもいいでしょう。
【３】「実は昔きみが好きだったんだ」と告白する
かつての恋心が再燃しそうな予感がしたら、率直に伝えてみるのもいいかもしれません。失敗するとダメージが大きいので、あくまでも昔話というニュアンスで、相手の反応を見ましょう。
【４】「休みの日になにしてる？」と近況を引き出す
休日の過ごし方を聞くことで、さりげなく彼女の仕事や趣味といった近況を問うことができます。反対に、自分の近況を自慢気に話すのは避け、相手に聞かれたら答えるというスタンスを保ちましょう。
【５】タイムカプセルに入れた「将来の夢」を聞く
タイムカプセルや卒業文集の話をきっかけに、「あのころ何になりたかった？」と切り出せばスムーズです。子供時代の夢を知ることは、相手のパーソナリティを理解するうえでの手がかりにもなるはずです。
【６】「当時の彼女のイメージ」との違いを強調する
自分なりの視点から「当時の彼女はどんな風に見えていたか」を語れば、その女子のことをよく覚えていることをアピールできます。さらに「当時と比べて今はここが違う」点を話すことで、彼女の成長ぶりを肯定的に強調できます。
【７】「あのころ誰が好きだった？」と当時の恋愛トークをする
「今だからできる話」として当時の恋愛を語ることで、お互いを男女として意識しやすくなります。ただし、その女子が好きだったイケメン男子がその場に参加しているケースでは、諸刃の剣ともなりえます。
【８】共通の「思い出エピソード」を振り返る
当時あまり親しくなかった女子とでも、クラスの担任の先生や、文化祭や修学旅行といった学内イベントについての話題なら、一緒に振り返ることができます。思い出を共有している点をアピールしましょう。
【９】「仲良かったあの子はどうしてる？」と友人の近況を聞く
その女子が仲良くしていた女友達について聞けば、お互いの交友関係の話に繋がります。地元ならば共通の友人や接点がみつかって、話を広げやすくなるかもしれません。
同窓会でひさしぶりに出会った男女にとって、他にはどんな話題がふさわしいでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
