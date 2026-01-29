なぜ働いている”のに”本が読めないのか？佐藤優が指摘する「読書離れの本当の原因」

ベストセラーとなっている、書評家・三宅香帆氏の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）。一方で、元外務省主任分析官で、著書に『残された時間の使い方』がある佐藤優氏は、「なぜ働いているのに本が読めないのか？」と指摘する。そんな佐藤氏が、読書離れの本当の原因と、読書がいかに重要性かを説く。

「読書欲」が起きない本当の理由

社会に出て働き始めると、とにかく時間が足りなくて本が読めないと嘆く人がいます。私から言わせると、時間が足りないのではなく、そもそも本を読む必要を感じないから読まないだけだと考えます。

誰でも1日の時間を見直せば、1時間くらいは本を読む時間を捻出できるはずです。朝早起きして30分読書をするとか、電車の中でも読むことが可能です。昼休みの時間を利用して読むこともできるでしょう。寝る前に30分、読書をすることだってできるはずです。

時間が足りない、忙しいというのは言い訳であって、真の理由ではありません。本当の理由は、読書欲がないということに尽きるのです。

ではなぜ、読書欲が起きないのか？ いわゆる“成功体験”がないからではないでしょうか。

学生時代に古典などを読んで、そこから自分の生き方や考え方に大きな影響をもたらされたという経験がある人は、本の面白さや魅力を知っています。本から得られる情報ほど豊富で、かつ安価なものはないことを身をもって知っているのです。

仕事に関係ない情報は「ノイズ」か？

このような人は、むしろ社会に出てからの方が自由に好きな本を読めることに気づきます。若い頃よりずっとお金もあり、多少高い本にも手を出すことができます。前述したように、時間を捻出することなど難しいことではありません。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書・三宅香帆）がベストセラーになったそうですが、私から言わせると、『なぜ働いているのに本が読めないのか』というタイトルになるわけです。

ちなみに著者の三宅さんは面白い分析をされています。結局、仕事などに直接関係のない情報をノイズとしてしか認識できない人が増えているというのです。

これはその通りで、タイパやコスパでしか判断できないため、本から情報を得るのはまどろっこしく、ムダなもの＝ノイズとして認識してしまうのです。

「ノイズ」こそが人生に役立つ教養である

仕事に必要なハウツーならば、いまやネット検索ですぐに引き出せます。まして小説や古典などは仕事などに役立つものではない、と最初から切り捨てています。

そういう人は、学生時代の勉強の仕方も受験のための手段として割り切ってきたはずです。教科書も出題されそうなポイントだけを要領よく暗記する。試験が終わればすっかり忘れてしまうのです。

だから、勉強することの本当の喜びや面白さを知らないし、知ろうとも思わないでしょう。試験の範囲から外れた余計な学習意欲は、むしろ受験の妨げにしかならないと考える。こういう人が社会に出て、果たして本を読もうとか読みたいと考えるでしょうか。

三宅さん曰く、すぐに役に立たないノイズ情報をたくさん持っている人ほど、いざ環境が変わったり、想定外の状況に置かれた時の対応力や応用力が高いと言います。私も同じ考えです。

言い換えると、ノイズこそが教養であるということです。それが新たな知識欲や勉強欲につながり、読書への意欲につながっているということです。

読書関連記事をもっと読む→日本と違って「紙の本の売り上げ」が落ちていない欧州で、じつは「トップクラスの読書率」を誇るイタリアの読書事情

【もっと読む】日本と違って「紙の本の売り上げ」が落ちていない欧州で、じつは「トップクラスの読書率」を誇るイタリアの読書事情