¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬³È»¶¤·¤¿¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤êÀâ¡×¤¬ÇÔËÌ¡Ä¡ª¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÈãÈ½¡×¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ËÜÅö¤Î¥ï¥±
ÇÔËÌ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Î½ªßáÀâ¡×
2025Ç¯1·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¡×Åª¤ÊÍ½Â¬¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡×
¡ÖÊÆ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤¹¤ë¡×
¡ÖÊÆ¸ÛÍÑ¤¬¼ºÂ®¤¹¤ë¡×
¡ÖÉÔ¶·²¼¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°²½¤¹¤ë¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¡×
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹â´ØÀÇ¢ª¥¤¥ó¥Õ¥ì¹â¿Ê¢ª¾ÃÈñ¼ê¹µ¤¨¢ª³ô²ÁÄãÌÂ¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤âÀ¹¤ó¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤â¶¸Íð¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬¸²Ãø¤ËÆð²½¤¹¤ë¤âÊÆ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ï¶¯¤¯À®Ä¹¤·¡¢¹â¶âÍø¤Ç¤â³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀìÌç²È¤ÎÍ½Â¬¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³°¤ì¤¿¤«¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ØÀÇ¤¬ÊÆ·ÐºÑ¤ò²õ¤¹¤È¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÖÍ½¸À¡×¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿ÍÎÏ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ä¼çÎ®¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼çÄ¥¤òÈùÄ´À°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÏÊÆ·ÐºÑ¤òÇË²õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
»Ô¾ì¤¬¸«¸í¤Ã¤¿¡Ö´ØÀÇ¤È·ÐºÑÊø²õ¤Î¶ÚÆ»¡×
¤Þ¤ºÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¶¼¤·¤ò¤«¤±¤¿¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀÇÎ¨¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢¤·¤«¤â2025Ç¯10·î¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Î·øÄ´¤µ¤ÎÍýÍ³¤À¡£ÊÆºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¹çË¡À¤ÇÀ¯¸¢Â¦¤¬ÉôÊ¬Åª¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÇÔÁÊ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ØÀÇÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²¼¤Î¿Þ¤ÎÀÖ¤Î¼ÂÀþ¤ÈÀÄ¤Î¼ÂÀþ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤ÎÁ°¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥®¡¼¥¿¡¦¥´¥Ô¥Ê¡¼¥È¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¶µ¼ø¤é¤¬1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎË¡Äê´ØÀÇÎ¨¡ÊÀÖ¼ÂÀþ¡Ë¤Ï4·î¤Ë34¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±·î¤Î¼Â¸ú´ØÀÇÎ¨¡ÊÀÄ¼ÂÀþ¡Ë¤Ï10¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë¡Äê´ØÀÇÎ¨¤Ï9·î¤Ë27.4¡ó¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¼Â¸ú´ØÀÇÎ¨¤â14.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅª³°¤ì¤ÊÂç¹ç¾§¡×
¤Þ¤¿¡¢²¼¤Î¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¼Â¸úÀÇÎ¨¡Ê¹õ¼ÂÀþ¡Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼Íî¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï12¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡¤Û¤Ü100¡ó¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿´ØÀÇ¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÀ½Â¤¼Ô¡¢Í¢½Ð¶È¼Ô¤äÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÈÎÇä¼Ô¤¬µÛ¼ý¤·¤¿¡¢¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÇÍ¢½Ð¹ñ¤¬¤è¤êÄã¤¤´ØÀÇÎ¨¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡¢¤Î2ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Ë¡Äê´ØÀÇÎ¨¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Û¤Ü100¡ó¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¤ÇÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò²áÅÙ¤ËÂª¤¨¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤¬Âç¤¤¯ÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÊÆ·ÐºÑ¤ÏÉÔ¶·¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Åª³°¤ì¤ÊÍ½Â¬¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Î¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÍÞÀ©Åª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¸åÊÔ¡ØÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×·ù¤¤¡×¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡áÉÔ¶·¡×¤¬¾å³ê¤ê¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¥ï¥±¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
