「素人でもフィッシング詐欺が行える時代に」あなたの証券口座を狙う犯罪者向けサービス《Phaasの脅威》

被害が拡大する証券口座乗っ取り

埼玉県に住む藤井大輔さん（57歳、仮名）は、口座を持っている証券会社から、こんなメールを受け取った。

《セキュリティ強化のため、パスワード変更をお願いいたします》

最近、詐欺やハッキング被害のニュースが続いていたこともあり、藤井さんはすぐにメールを開いた。本文に記載されていたリンクをクリックすると、見慣れた証券会社のログイン画面が表示される。パスワードを入力してログインし、指示通りに新しいパスワードに変更。これで安心だと、胸を撫で下ろした。

「まさか自分が詐欺に遭うなんて……。メールの文章も違和感がなかったし、何よりリンク先のサイトが本物そっくりだったんです」

数日後、藤井さんが証券口座を確認すると、約200万円分の株が勝手に売買されていた。

近年、こうした証券口座を狙った詐欺が巧妙化し、被害が拡大している。金融庁によると、'25年の1〜6月に、ネット経由で証券口座が不正に乗っ取られた被害は7310件に上り、被害総額は5810億円に達したという。

被害の背景には、詐欺を行うための不正ツールが「闇市場」で売買され、拡散されている実態がある。

アメリカのサイバーセキュリティ会社「Proofpoint」の最高戦略責任者、ライアン・カレンバー氏が解説する。

「いま『PhaaS（Phishing as a Service）』と呼ばれる犯罪者向けのサービスが、中国やロシアを中心に大量に出回っています。これまでサイバー犯罪には、高度なIT技術を持つ人材が必要でしたが、このサービスによって、素人同然の個人でも複雑なフィッシング詐欺が行えるようになったのです」

「PhaaS」を使えば、フィッシングメールの送信から、偽サイトの設置、コンピューターウイルスなどのマルウェアの提供まで一気通貫にできてしまう。具体的には、次のような手順で詐欺が行われるという。

フィッシングメールをクリックすると、「PhaaS」 が用意した本物そっくりのサイトが表示され、ユーザーはパスワードを入力する。

この偽サイトは、被害者と本物のサイトの間に入り込み、入力された情報を本物のサイトにも転送する。正しいパスワードを受け取った本物のサイトは、2段階認証のワンタイムパスワードをユーザーに送ってくる。

すると偽サイトは2段階認証の画面も表示し、ユーザーは何の疑いも持たずにそのパスワードを入力する。被害者が「無事にログインできた」と安心している間に、犯罪者も同時にアカウントに侵入するという寸法だ。

【後編記事】『「なんて不名誉な世界一」日本、フィッシング詐欺大国認定へ…「お人好し」ゆえにカモにされる哀しき現実』につづく。

「週刊現代」2026年2月2日号より

【つづきを読む】「なんて不名誉な世界一」日本、フィッシング詐欺大国認定へ…「お人好し」ゆえにカモにされる哀しき現実