禁断、官能、殺意……。話題のノワール小説、その一編一編をひもとく【中編】

次に紹介する2編はそれぞれ官能と、聖性に翻弄される作品だ。

第3編となる「指」は、奈良県の鬱蒼とした山中にある室生寺が舞台となる。東京にある私大の日本美術史博士課程2年の「私」は、つきあって3カ月になる指導教授と不倫旅行の真最中。この「私」、実はかなり年上の家庭を持つ男にしか興味が湧かない。しかも3カ月以上つきあうのはこれで4人目、1、2回だけの軽い関係は数知れずというのだ。なにか心理的な要因がありそうだが、今回はそちらには踏み込まない。とにかく、そんな性癖を持ち、博士論文を書き上げるまではという打算もある女性だ。

専門は奈良・平安時代の彫刻で、室生寺の国宝・釈迦如来坐像が研究対象なのだ。この仏像は「与願印」という手の型をしていて、手のひらを見る者の方に向けている。両手の中指が「微かに持ち上がっている」そうだ。教授は研修旅行の時にこう言っていた。「この像を造った仏師は、こんなふうに指に工夫することで、周辺の空気を揺らすことに成功しています。じっとみつめるうちに、ふっと吸い込まれるような錯覚を覚えるんです」

場所柄、不謹慎にも「私」は「（こんなふうに）中指で、触ってほしいの」と口にする。常から「男って、指なり舌なりで、とにかく芯を掻き回せば女は気持ちよがる、と思っている」と不満を感じていて、この教授もご多分に漏れず野蛮に、乱暴に扱ってくる。だから思わず口にしたわけだが、気持ちのいいふりをしてきた「私」のせいでもある。それでも性欲はやまない歪みを抱えて生きている。

釈迦如来坐像だけでなく、土門拳の仏像写真にも言及して、アートの持つエロスに刺激されるストーリーであり、またもや女性の本心をいつわりなくさらす。ほんのわずかな濡れ場の描写にエロスがしたたり落ちる。

蛇足だが、「楽園の破片」にも、中指にかかわるエロチックな描写が出てくる。中指とはさように深遠な存在なのかもしれない。

最後の別れの場面の、聖性を伴った愛とは！

うってかわって第4編の「キアーラ」は、イタリアはアッシジにある聖フランチェスコ大聖堂の壁画修復が題材だ。修復家の肩書を捨てた亜季が、10年ぶりにこの地にやってきた。1997年9月26日、イタリア中部を襲った地震で大聖堂の天井は崩れ落ち、壁のフレスコ画も深刻な損傷を受けた。それがルネッサンス芸術の始祖である画家ジオット作と伝わる壁画「聖フランチェスコの生涯」だ。

大作の修復とあって、イタリア中の修復家が競って手を挙げる中、なぜか亜季にその作業の声がかかった。それなのにどうして修復の仕事を投げ打ったのか。その行く立ての述懐が始まる。

清貧の道を歩んだ聖フランチェスコの傍らには、彼に帰依し病に倒れたフランチェスコを最期まで世話した聖女キアーラがいた。亜季が修復するのは、「聖フランチェスコの生涯」のうち、まさに死が2人を分かつ「キアーラのフランチェスコへの最後の別れ」の場面だった。この絵はキアーラの口元の顔料が剥落し、泣いているのか微笑んでいるのか表情は分からない。聖性を伴った愛とは――どうしても亜季はそれを考えずにはいられない。

一方で現場には近くに住む不思議な少女がいた。彼女は崩壊したかけらの納まるべき位置をぴたりと当てることができた。いつしか少女を「キアーラ」と呼び、彼女の話を聞く修復チームのリーダーを「フランチェスコ」と呼び交わすようになった。この不思議は何なのか、少女に聖性が備わっていたのか。眩惑されるような状況の中、なぜ亜季が作業に呼ばれたかその理由を我々が知った時、彼女は修復家としての禁忌を犯す。

こうしたさまざまな要素を撚り合わせた巧みな構成で、聖性を超えたものに到達しようとするシーンがクライマックスとなる。西洋画には宗教的題材が多く、それらは時にこちらを眩惑してかかる。だがしかし、作家はそんなところで終わらせない。現実のありふれた俗なる性を最後に配置して、聖性に迷っていた我々をあっさりと放り出すのである。

（取材・文 内藤麻里子）

原田マハ（はらだ・まは）

1962 年、東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科、早稲田大学第二文学部美術史科卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て、2005年『カフーを待ちわびて』で第１回日本ラブストーリー大賞を受賞し、’06年作家デビュー。’12年『楽園のカンヴァス』で第25回山本周五郎賞、’17年『リーチ先生』で第36回新田次郎文学賞、‘24年『板上に咲く』で第52回泉鏡花文学賞受賞。また‘25年には、実話をもとにしたサクセス・ストーリー『風のマジム』が映画化された。さらに、’27年公開予定の『あなたは、誰かの大切な人』収録の「無用の人」の映画化では、著者自ら監督を務め大いに話題に。

内藤麻里子（ないとう・まりこ）

1959年生まれ。毎日新聞の名物記者として長年活躍。書評をはじめとして様々な記事を手掛ける。定年退職後フリーランスの文芸ジャーナリストに。

