µ¿¿´°Åµ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤Î¡Ö¿ÍÌ±²òÊü·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¡×Ä¥Ëô¶¢¤Î½ÍÀ¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ãæ¹ñ¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ

Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¥Ëô¶¢¤È¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³Ï¢¹ç»²ËÅÉô»²ËÅÄ¹¤ÎÎ¿¶Î©¤ò¡¢Ãæ¹ñ¹ñËÉÉô¤Ï¸·½Å¤Êµ¬Î§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÎ©·ï¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤Ç¡¢2022Ç¯¤ÎÂè20²óÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂç²ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼çÀÊ¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë¤¬½¬¶áÊ¿¡¢2¿Í¤¤¤ëÉû¼çÀÊ¤¬Ä¥Ëô¶¢¤È²¿±ÒÅì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î°Ñ°÷¤¬Íû¾°Ê¡¡¢Î¿¶Î©¡¢ÉÄ²Ú¡¢Ä¥¾ºÌ±¤Î4Ì¾¤Ç¡¢¹ç·×7Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£
²¿±ÒÅì¡¢Íû¾°Ê¡¡¢ÉÄ²Ú¤Î3¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÄ¥Ëô¶¢¤ÈÎ¿¶Î©¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¹½À®°÷¤Ï½¬¶áÊ¿¤ÈÄ¥¾ºÌ±¤Î2Ì¾¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¥¾ºÌ±¤ÏÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñµ¬Î§¸¡ºº°Ñ°÷²ñ½ñµ¡Ê¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ç¡¢·³¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÅ¦È¯¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¼ºµÓ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¥¾ºÌ±¤ÏÄ¥Ëô俠¤ÎÊ¢¿´¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ÎÂáÊá·à¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ä¥Ëô俠¤Ï¤³¤ÎÀ¯ÊÑ¤ËÄ¥¾ºÌ±¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¥¾ºÌ±¤ËÉÔÍø±×¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÎ®¤¹²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
¡ÖÀµÅöÀ¡×¤òÙÔÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤Ç
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¥Ëô¶¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î³ËÊ¼´ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÆ¹ñ¤ËÏ³±Ì¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Î¾Úµò¤Ï¡¢¹ñÍ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ³Ë¹©¶È½¸ÃÄ¤Î¸µÁí·ÐÍý¤Ç¤¢¤ë¸Ü·³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¸Ü·³¤Ï´û¤Ë1·î19Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÅÞ¤Îµ¬Î§¤È¹ñ²ÈË¡¤Î½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¥Ëô¶¢¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î±ìËë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¶¯¤¤¡£
¸µ»º·Ð¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢Ãæ¹ñÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÌðÈÄÌÀÉ×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌµþ¤Ç10Ç¯¤Î¼èºà·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡¢¸·½Å¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¤Îµ¼Ô¤¬¡¢Ä¥Ëô俠¤¬¼ºµÓ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÌ®ÌÖ¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹âÅÙ¤Ëµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÆâÉôÄÌÊóÆâÍÆ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¸À¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬¼«¤éÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤ªÃã¤ò°û¤ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤Ý¤í¤Ã¤ÈÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢½¬¶áÊ¿Â¦¤Î»×ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£
¸µÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÅÞ¹»¶µ¼ø¤Îèñ²â»á¤â¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤Ï½¬¶áÊ¿Â¦¤«¤é°Õ¿ÞÅª¤ËÏ³±Ì¤µ¤ì¤¿¥Ë¥»¾ðÊó¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¥Ëô¶¢¤ÈÎ¿¶Î©¤ÎÂáÊá·à¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÈÆóÂå¡Ê¶¦»º³×Ì¿¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ÎÂèÆóÀ¤Âå¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¡Ë¤«¤é¶¯¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¡¢¤³¤ÎÈ¿È¯¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¤ËÈ¿ÊÆ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à´¶¾ð¤òÀú¤ëÍÆµ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î½ÍÀ¶·à¤Î¡ØÀµÅöÀ¡Ù¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢èñ²â»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯³¦¤Ç¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤È¤³¤í¤Ç¶áÇ¯¡¢½¬¶áÊ¿¤¬ºÇ¹â¸¢ÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·úÁ°¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤ÏÄ¥Ëô¶¢¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâ¤¬¡¢³¤³°¤ÎÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î¸«Êý¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿4ÃæÁ´²ñ¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆó¤Ä¤Î³ÎÎ©¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¡¢¡ÖÆó¤Ä¤ÎÍÊ¸î¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆó¤Ä¤Î³ÎÎ©¡×¤È¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Î³Ë¿´ÅªÃÏ°Ì¤È½¬¶áÊ¿¤Î»×ÁÛ¤Î»ØÆ³ÅªÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬¶áÊ¿Ãæ¿´¼çµÁ¤òëð¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆó¤Ä¤ÎÍÊ¸î¡×¤È¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Î³Ë¿´¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ÈÅÞÃæ±û¤Î½¸ÃæÅý°ì»ØÆ³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿ÀäÂÐ¼çµÁ¤òëð¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Î¸¢ÎÏ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤³¤Î½¬¶áÊ¿ÀäÂÐ¼çµÁ¤¬Á´¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨·³ÆâÉô¤Î¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¼Ô¤Ç¤â¡¢½¬¶áÊ¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤È¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼½¬¶áÊ¿¤ÏÄ¥Ëô¶¢¤äÎ¿¶Î©¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¹½À®°÷7Ì¾¤Î¤¦¤Á¤Î5Ì¾¤¬½ÍÀ¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ²¼¤Î¼ºµÓ¿Í»ö¤Ï·³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â²×Îõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ·³¤À¤±¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯³¦¤Ç¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
ÌÑÁÛ¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤«
ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¤¬¡¢µ¿¿´°Åµ´¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ½¾½ç¤ÊÉô²¼¤µ¤¨¤â¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½¬¶áÊ¿¤¬Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´û¤Ë13Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¤¿½ÍÀ¶¤ò±ä¡¹¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯³¦°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Íû¹î¶¯¡¦¸µ¼óÁê¤ÎÆÍÁ³»à¤â¡¢½¬¶áÊ¿¤¬·×²èÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï»ö·ïÅö»þ¤«¤é±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Íû¹î¶¯¤Ï°úÂà¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½¬¶áÊ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÉþ½¾¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Îµ¿¿´°Åµ´¤Î¤â¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢Ä¥Ëô¶¢¤ÈÎ¿¶Î©¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
1971Ç¯¤ËÎÓÉ·»ö·ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÎÓÉ·»ö·ï¤È¤Ï¡¢Åö»þÌÓÂôÅì¤Ë¼¡¤°¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎÓÉ·¤¬¡¢ÌÓÂôÅì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥½Ï¢¤ËË´Ì¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À·³µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÎÓÉ·¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎÂ¿¤¤»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ï¡¢ÎÓÉ·¤ÏÌÓÂôÅì¤Î»à¸å¤Ë¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÓÂôÅì¤¬Áá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Áá¤¯¼«Ê¬¤¬¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë½¢¤±¤ë¤ÈÎÓÉ·¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡¢¤½¤ì¤ÇÎÓÉ·¤ÏÌÓÂôÅì¤òÁò¤êµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌÑÁÛ¤ËÌÓÂôÅì¤¬¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ä¥Ëô¶¢¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÑÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·³¤Ï¸µ¡¹ÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿
º£²ó¤ÎÄ¥Ëô¶¢¤ÈÎ¿¶Î©¤Î¼ºµÓ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î·³Ââ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³Æâ¤Î¿Í»ö¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë½¾½ç¤«ÈÝ¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢·³»öÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹ÍÎ¸¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿Ä¥Ëô¶¢¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤ÎÉðÎÏÊ»¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÄ¥Ëô¶¢¸Ä¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³Æâ¤Î¼çÎ®ÇÉ¤Î¹Í¤¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
·³¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢Àï¾ì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ÆÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤â¤Î¤À¡£¤µ¤é¤ËÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¿¯¹¶¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤âËÉÙ¤ÊÊÆ·³¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÊÆ·³¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤¢¤ì¤Û¤É¼¹Ù¹¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬ÂæÏÑÊ»¹ç¤òÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤¬¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÂáÊá·à¤ÇÊÆ·³¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê·³»öºîÀï¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎËÉ¶õ¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÊÆ·³¤ÎÆ°¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î´´Éô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¶²ÉÝ¿´¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2023Ç¯¤Î¥í¥±¥Ã¥È·³½ÍÀ¶¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤ÏÎ¦·³¡¦³¤·³¡¦¶õ·³¤ÈÊÂ¤ÖÂè4¤Î·³»öÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥í¥±¥Ã¥È·³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤³¤Î¥í¥±¥Ã¥È·³¤Î»ÊÎá´±¤À¤Ã¤¿Íû¶ÌÄ¶¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¡£±ø¿¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ïµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥í¥±¥Ã¥È·³¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿µ¿¤¤¤â³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¾Úµò¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¶õ·³Âç³Ø¤ÎÃæ¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè¸¦µæ½ê¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÃæ¹ñ¥í¥±¥Ã¥È·³¤ÎÉð´ï¤ä¿Í°÷¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥í¥±¥Ã¥È·³ÆâÉô¤Î¿Í´Ö¤·¤«ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥í¥±¥Ã¥È·³¤«¤éÊÆ·³¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î¥í¥±¥Ã¥È·³Â¦¤¬ÊÆ·³¤Ë·³»öµ¡Ì©¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÃ£À®¤·¤¿¤¤ÂæÏÑÊ»¹ç¤Ç¡¢ÉðÎÏ¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÅÏ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¸ø³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Î·³»ö¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥í¥±¥Ã¥È·³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÊÆ·³¤¬´°Á´¤Ë°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î½¬¶áÊ¿¤Ç¤âÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÄü¤á¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»þ¤Î½ÍÀ¶¤Ç¥í¥±¥Ã¥È·³¤Î¿·¤·¤¤»ÊÎá´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï²¦¸üÉÌ¤À¤¬¡¢²¦¸üÉÌ¤Ï³¤·³Èª¤Î¿Í¤Ç¡¢¥í¥±¥Ã¥È·³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀìÌçÀ¤òÌµ»ë¤·¤¿ÅÐÍÑ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·³Ââ¤¬¤Þ¤È¤â¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë¤³¤Î²¦¸üÉÌ¤â½ÍÀ¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¤Îµ¿¿´°Åµ´¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Ë¶¯¤¤¡£
²¿¤¬²¿¤Ç¤âÂæÏÑÅý°ì
½¬¶áÊ¿¤ÏÌÓÂôÅì¡¢ûç¾®Ê¿¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÎò»ËÅª»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤¿½¬¶áÊ¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎò»ËÅª»ØÆ³¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¶ÈÀÓ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Èá»´¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤òÁ°¤Ë¡¢º£¤äÃæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤À¤«¤é½¬¶áÊ¿¤Ï¡ÖÎò»ËÅª»ØÆ³¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÂæÏÑÊ»¹ç¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÃ£À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÊ»¹ç¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÖÎò»ËÅª»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»à¸å¤âÊè¤òË½¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤¬´°Á´¤ËÊø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¿¯¹¶¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸¢ÎÏµ¡¹½¤¬¶²ÉÝ¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¡¢Ç½ÎÏ¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¿´¤¢¤Õ¤ì¤¿°ìËç´ä¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀìÌçÀ¤ä¼ÂÎÏ¤òÌµ»ë¤·¤¿¿ÍºàÅÐÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢·³Ââ¤È¤·¤Æ¤ÎÆâ¼Â¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î½ÍÀ¶·à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñÆâÉô¤Ç¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤ÎÂÎÀ©Êø²õ¤Ï¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¿¯¹¶¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¤â´÷¤à¤Ù¤»öÂÖ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾Ð¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÃæ¹ñ¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·ÐºÑÆß²½¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀäË¾¡¢¼Ò²ñÉÔ°ÂÄê²½¤Î°Å¤¤Ì¤Íè¡Ö¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¿Í¸ý·ã¸º¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×
