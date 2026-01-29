¡Ô»³¸ýÁÈ¤ËÆâÉô¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡Õ¸µÄ¾»²¤¬¡Ö¾åÇ¼¶âÊÖ´Ô¡×¤òÍ×µá¡Ä¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤ÈÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Î¸µ¼ãÆ¬¤¬¸ì¤ë¡Ö¶Ã¤¤ÎÇØ·Ê¡×
¸µÄ¾»²¤¬¡Ö¾åÇ¼¶â¤ÎÊÖ´Ô¡×¤òÍ×µá
ÆüËÜºÇÂç¤ÎÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ë¹°è»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¤Î¼þÊÕ¤Ç¤¤Ê½¤¤²Ð¼ï¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ»³¸ýÁÈÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Î¼ãÆ¬¡¦ÅÄÃæÃéÍÎ»á¤¬¡¢À¼¤òÀø¤á¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»³¸ýÁÈ¤Î¸µÄ¾»²¤¬»³¸ýÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾åÇ¼¶â¤ÎÊÖ¶â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ò»³¸ýÁÈ¤Î¼¹¹ÔÉô¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ï»¦µ¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÆÊ¬¤ËÊ§¤Ã¤¿¾åÇ¼¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÒÊ¬¤¬ÊÖ¶â¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÊÖ¶â¤òµá¤á¤¿¸µÄ¾»²¤Ï¡¢20Ç¯¶á¤¯¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤éÁÌ¤Ã¤ÆÀÁµá¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é²¯Ã±°Ì¤ÎÀÁµá¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾åÇ¼¶â¤ÎÊÖ´Ô¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¾åÇ¼¶â¤Ï¡¢¹°èË½ÎÏÃÄ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¡Ö»ñ¶â¸»¡×¤À¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ÏÃæ¾®¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Ï¹³Áè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÛ¼ý¡¦¹çÊ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢Âçµ¬ÌÏË½ÎÏÃÄ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¾åÇ¼¶âÀ©ÅÙ¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾åÇ¼¶âÀ©ÅÙ¤ò»ÙÊ§¤¦Â¦¤Î¾®µ¬ÌÏË½ÎÏÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆìÄ¥¤ê¤ò³È¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ñ¶â¸»³èÆ°¡Ê¡á¥·¥Î¥®¡Ë¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤À¡£
ÅÄÃæ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¾åÇ¼¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÜÉô¤Ë°ìÄê¤Î¥«¥Í¤òÊ§¤¦¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤´ÇÈÄ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥Î¥®¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¸úÎ¨Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×
¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤¹¤ë·Á¤ÇÁÈ¿¥¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢»³¸ýÁÈ¡¦½»µÈ²ñ¡¦°ðÀî²ñ¤È¤¤¤¦3ÂçÁÈ¿¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë»³¸ýÁÈ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÀ×ÌÜÁè¤¤¤â·ã¤·¤¯¡¢»±²¼¤ÎÁÈ¿¥Æ±»Î¤¬³ÈÂç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜºÇÂçÀªÎÏ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
Æó¼¡ÃÄÂÎ¡¢»°¼¡ÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï³ÈÂç¤·¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤Îº¯À×¤À¡£¤Ç¤Ï¾åÇ¼¶â¤ÏË½ÎÏÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»ö¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤âÌµ¤¤¡£¤à¤·¤íÌäÂê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¡×
¡Ö¹°èË½ÎÏÃÄ¤Î»±²¼¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ØµÁÍý¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô»ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â»³¸ýÁÈ¤ÏËè·î¤Î¾åÇ¼¶â¤Î³Û¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÏ»ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£·î¤Î¾åÇ¼¶â¤Ï100Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ÎÀÁµá¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»±²¼¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÆüÍÑ»¨²ß¤òËÜÉô¤«¤é¸¶²Á¤ÇÇã¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÆÊ¬¤¬ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥«¥ó¥Ñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤ÎË½ÎÏÃÄ¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤30¡Á50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤é¤·¤¯¡¢100Ëü±ß¤Ï¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£»³¸ýÁÈ¤ÏºÇÂç100¿Í¤ÎÄ¾»²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¾åÇ¼¶â¤À¤±¤Ç1²¯±ß¤¬Ëè·îÆþ¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Í¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÊä½¤¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢¿ÆËÓÃÄÂÎ¤È¤Î¸òºÝÈñ¡¢»ÊÇ¦¿ÆÊ¬¤ÎµëÎÁ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÊÌ¤Ë²ñ·×Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Í¾¾ê¶â¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢Ê§¤¨¤Ê¤¤ÁÈ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÚÇ¼¤¬Â³¤±¤ÐÇËÌç¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤¦¤Û¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿³Û¤Î¾åÇ¼¶â¤ò²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÁÈ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¾åÇ¼¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2015Ç¯¤Î»³¸ýÁÈÊ¬ÎöÁûÆ°¤À¡£
»³¸ýÁÈ¤¬»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤ÎÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ë¸¢ÎÏ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¹â³Û¤Î¾åÇ¼¶â¤Ë»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤À¤Ã¤¿»³·òÁÈ¤Î°æ¾åË®É×ÁÈÄ¹¤¬È¿È¯¤·¤¿¤Î¤À¡£°æ¾åÁÈÄ¹¤Ï¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¾åÇ¼¶â¤Î¸º³Û¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÅýÎ¨ÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÇ¼¶â¤Ï¡¢¹°èË½ÎÏÃÄ¤Î¸¢°Ò¤ò¹â¤á¤ë¼êÃÊ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ç¤â¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£
ÏÃ¤ò¾åÇ¼¶âÊÖ´ÔÀÁµá¤ËÌá¤½¤¦¡£
ÊÖ´ÔÀÁµá¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈÄ¹¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ä¤È¤á¤¿¸µÄ¾»²¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¸½ºß¤Ï½üÀÒ¡Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾åÇ¼¶â¤ÎÁí³Û¤Ï1²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÊÖ´ÔÀÁµá¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÊÖ´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾»²¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÀÁµá¤·»Ï¤á¤¿¤é»³¸ýÁÈ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬³«¤«¤ì¤ë¤«
¤·¤«¤·¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤òÁê¼ê¤Ë¾åÇ¼¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤É½ÐÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸µË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î½ô¶¶¿ÎÃÒ¤µ¤ó¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖË¡Î§¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅöÍøÆÀ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤Êº¬µò¤Ê¤¯Ë½ÎÏÃÄ¤ËÊ§¤Ã¤¿¶â¤Ï¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤Ã¤¿¾åÇ¼¶â¤ÏÍ¸ú¤Ê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¶â¤òÊÖ¤»¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀË½ÎÏÃÄ¤ÏË¡¿Í³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÁÊ¤¨¤ÎÈï¹ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾åÇ¼¶â¤Ï´Ö¤Ë¿Í¤ò²ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎÌÜÅª¤¬¾åÇ¼¶â¤ò½¸¶â¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔÅöÍøÆÀ¤òË¡Åªº¬µò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤¬¡ØÉÔË¡¹Ô°Ù¡Ù¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ç¤¹¡£ÉÔÅöÍøÆÀ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ç¤ÏÁÈ¿¥¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡Ú»ÈÍÑ¼Ô¡Û¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê»³¸ýÁÈÁÈÄ¹¤Þ¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÁÊ¾Ù¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÉÔË¡¹Ô°Ù¤òº¬µò¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åÇ¼¶â¤Ï¡Ö²ñÈñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤ê¡¢¸µÄ¾»²Â¦¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÌóÂ«¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤¹ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¿¿µ¶¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸µÄ¾»²¤È¤È¤â¤ËÁÊ¾Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬·ÐºÑ¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼å¤¤¤â¤Î¤ò½õ¤±¤ë¡¢ÀÎ¤ÎÇ¤¶¢Æ»¤ËÌá¤ì¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£²ó¤ÎÁÊ¾ÙÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄÈï³²¤òÄ¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¤â¤·¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î¾åÇ¼¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Î¾åÇ¼¶â¤ÏÄ¹¤¤´Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï¡¢¾åÇ¼¶â¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤Ù¤¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Àï¸å80Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Î²õÌÇ¤äÈÈºáÁÜºº¤ËÃÖ¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¸µÄ¾»²¤ÏÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢»³¸ýÁÈ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£
