【難解英熟語】”Break the ice” ってどういう意味？…氷を割るわけではありません

あなたはわかりますか？

突然ですが、“break the ice” ってどういう意味か分かりますか？

break は「壊す」、ice は「氷」。直訳すると「氷を割る」ですが……もちろん本当に氷を割る話ではありません。この熟語、人間関係の場面で超頻出なのに、直訳だけだと意味がまったく見えてこない表現なんです。

気になる正解は……

正解は・・・

「打ち解ける」でした！

“break the ice” は、初対面や緊張した場面で、「場の空気を和らげる／距離を縮める」という意味で使われます。

語源のイメージはとても分かりやすく、凍りついたように静まり返った空気（＝ice）を最初に壊す（＝break）。誰かが最初の一言を発することで、会話が動き出します。

例文を見てみましょう。

He told a joke to break the ice.

彼は場を和ませるためにジョークを言った。

Small talk helps break the ice at meetings.

雑談は会議の緊張をほぐすのに役立つ。

初対面の自己紹介、会議、飲み会など、「最初の一歩」が必要な場面で覚えておくと便利な熟語です。

この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。

